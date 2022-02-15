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الثلاثاء، 15-02-2022 03:39 م

ميزة جديدة لمستخدمي واتساب مستوحاه من فيسبوك

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الوكيل الاخباري - تخطط "واتساب" لتوفير صور غلاف "cover photos" تشبه "فيسبوك" لمستخدمي الأعمال، وهي الميزة التي تم رصدها بواسطة WaBetaInfo، حيث سيتمكن المستخدمون من تحديد صورة من معرض الهاتف أو النقر فوق صورة جديدة لاستخدامها كصورة غلاف للملف الشخصي.

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وكشف تقرير حديث أن القدرة على تعيين صور الغلاف قيد التطوير لـ "WhatsApp Business"، ولم يتم التخطيط لهذه الميزة لحسابات مستخدمي "واتساب" القياسية.


وعند توفير الميزة، سيرى مستخدمو حساب "WhatsApp Business" تغييرًا في إعدادات الملف الشخصي، حيث سيضيف "واتساب" زر الكاميرا في الإعدادات التي ستسمح للمستخدمين بتحديد صورة أو التقاط صورة جديدة لاستخدامها كصورة غلاف.

ومن المتوقع أن يتم طرح الميزة على "WhatsApp Business" لنظام إندرويد أيضًا، وسيتم إتاحته أولاً لمختبري الإصدارات التجريبية قبل طرحه بالكامل. لا يوجد جدول زمني لإطلاق الميزة.


وفي غضون ذلك ، يطرح "واتساب" تحديثًا جديدًا لمستخدمي أندرويد من خلال "Google Play Beta Program"، حيث أنه في الإصدار 2.22.5.4، يتم تغيير تصميم نافذة التطبيق التي تظهر أثناء المكالمات الصوتية الجماعية.


وقد تم العثور بالفعل على مراجع لتغيير التصميم في التحديثات التجريبية السابقة لمستخدمي iOS و Android، ويكشف التقرير أيضًا أن النظام الأساسي يقوم بإضافة أشكال موجية صوتية لجميع المشاركين أثناء مكالمة جماعية.


وتتشابه أشكال الموجات الصوتية مع تلك التي تظهر في الملاحظات الصوتية. يتم طرح التصميم الجديد فقط لبعض مختبري الإصدار التجريبي من Android حاليًا، لكن النظام الأساسي سيوسع نطاقه ليشمل المزيد من المستخدمين في الأسابيع المقبلة.

 

 

 

المصدر : العربية

 

 

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