ميزة جديدة من تويتر تتيح لك نشر تغريداتك على سناب شات

الوكيل الإخباري _ تواصل شركة تويتر تطوير وإضافة ميزات جديدة تتيح لمستخدميها بنشر التغريدات مباشرةً على تطبيق سناب شات، وذلك لجذب المزيد من المستخدمين من خلال تسهيل نشر التغريدات على نطاق واسع على كل منصات الوسائط الاجتماعية الأخرى.



حيث يمكن لـ المستخدم الذي يرغب في نشر تغريدة على موقع "سناب شات"، الضغط على زر المشاركة في تغريدة عامة، إذ إن التغريدات الخاصة لا تدعم الميزة، ثم النقر على الزر الذي يحمل أيقونة تطبيق التراسل المصور للنشر، ويأتي هذا الخيار كـ حل بديل لما كان يفعله مستخدمي تويتر في السابق حيث كان المستخدم يلتقط لقطة شاشة لتغريدة ومشاركتها على تطبيق سناب شات.







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المصدر : صدى البلد



