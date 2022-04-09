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السبت، 09-04-2022 10:40 ص

ميزة جديدة من تويتر.. للهروب من التغريدات الطويلة

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الوكيل الاخباري- تتابع شركة تويتر اختبار ميزات وخصائص جديدة من شأنها جعل تجربة المستخدمين على التطبيق أكثر سهولة ومتعةً.

وكانت تويتر قد أعلنت في وقت سابق أنها في طور العمل على خاصية تعديل التغريدات، الميزة التي ينتظرها كثيرون من مستخدمي تويتر.

في سياق آخر، تختبر تويتر ميزة جديدة تسمى ”unmention“ تتيح للمستخدمين إزالة أنفسهم من تغريدات تم ذكرهم فيها، والهرب من سلاسل التغريدات الطويلة وغير المرغوب فيها.

وكانت ميزة "Unmention" مطلوبة على نطاق واسع بين المستخدمين الذين يتم وضع إشارة لهم بانتظام في التغريدات، وهو أمر ألمحت الشبكة الاجتماعية إلى إطلاقه في الماضي، وفق ما كشفته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفق المعلومات، إنّ هذه الميزة تجريبية ومقتصرة على مستخدمي موقع تويتر في الوقت الحالي، ولكن يمكن تعميمها على منصات أخرى في المستقبل.

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