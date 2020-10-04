الأحد 04-10-2020
الوكيل الاخباري

تنفيذا لأوامر الملك .. الرزاز يجتمع بالوزراء

5 إصابات بفيروس كورونا في عجلون

فتح معاصر الزيتون غدا

في سابقة هي الأولى من نوعها وفاة شاب عمره 19 عاماً بكورونا في الاردن

اعلان هام للمتواجدين في مناطق الحظر الشامل

المستقلة للانتخاب تعلن عن توفير الخط الساخن

فرنسا: 49 وفاة و16972 إصابة جديدة بكورونا

12 وفاة جديدة بكورونا في المملكة

إيعاز لمستشفى جرش باستقبال حالات مصابة بكورونا

وزارة التربية تقرر تعليق دوام مدارس




الأحد، 04-10-2020 03:37 م

ميزة جديدة من تويتر لمكافحة المعلومات المضللة

37603cb2165c3ad04b93d41ae234bae2


الوكيل الاخباري - أعلنت منصة التدوين المصغر الأشهر في العالم "تويتر" تدشينها وحدة جديدة تحت اسم "مراقبة الطيور"، التي وصفت بأنها "تجربة رائدة".

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن وحدة "مراقبة الطيور" مهتمة بمكافحة المعلومات المضللة.

اضافة اعلان
 

ولا تزال خدمة "مراقبة الطيور" أداة تجريبية عبر منصة تويتر، تخضع لجهود التنظيم الأساسي ضد كل المعلومات المضللة عبر الإنترنت.


ورصد مستشار وسائل التواصل الاجتماعي في شركة تويتر، مات نافارا، في لقطات شاشة كافة مميزات تقنية "مراقبة الطيور"، وكيف يمكن تشغيل تلك الأداة، وكيف يمكن أن يستخدم أي شخص تقنيات كتم الصوت والحظر والإبلاغ عن المعلومات المضللة.


وقال المسؤول إن تلك التقنية تهدف "استكشاف عدد من الطرق لمعالجة المعلومات المضللة، وتوفير المزيد من السياق لتغريدات تويتر، وستختبر العديد من الطرق المختلفة لمعالجة تلك الأزمة".

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
نصائح_لتسوق_آمن_عبر_الإنترنت (1)

كيفية التسوق بشكل آمن عن طريق الإنترنت!

download

منظومة ذكاء اصطناعي لتقييم حجم الدمار الناجم عن الكوارث الطبيعية

890

خطوات بسيطة لحماية الخصوصية في هاتفك

16-3

جوجل تحذف ميزة مهمة في تطبيق Gmail عن طريق الخطأ

5f78f3294c59b746e365aaef

عطل مفاجئ في عمل تطبيق تيليغرام

12f64c1a-9965-4e18-b120-046c450e4266

لن تنزعجوا بعد اليوم .. ميزة جديدة من واتساب

أخبار متعلقة
328fe902-a8bf-4104-9526-0dab91884dc7-Trump_Twitter

تويتر يتخذ إجراء ضد التغريدات التي تتمنى موت ترامب بكورونا

20200610_1591791585-483

كندا.. روبوتات تطالب الناس بالحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي

image

ما الذي يحدث خلال دقيقة واحدة على الإنترنت في 2020 ؟

1044793254_0_410_3077_2047_705x375_80_0_0_1fdcb0fc47dfcf921f2118edec65d35b

رسالة من فيسبوك: امنحوا مستخدمينا حق الاختيار

aba8165a515bbb8aa54a7d8c7f4f8c71

تويتر يفرض عقوبات على وكالة أنباء روسية

2018_12_12_8_27_1_199

اكتشاف ثغرة في خوارزميات تويتر !