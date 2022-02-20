ميزة جديدة من سناب شات لأصدقائك المقربين فقط

الوكيل الاخباري- أعلنت منصة سناب شات عن طرح ميزة جديدة تشبه نظام الأصدقاء التي تسمح للمستخدمين بمشاركة موقعهم في الوقت الفعلي مع صديق لمدة 15 دقيقة أو بضع ساعات.



وتهدف الميزة العالمية الجديدة إلى مساعدة المستخدمين في البحث عن أصدقائهم، أثناء استمرارهم في استئناف حياتهم الاجتماعية.



ويمكن استخدامها للأشياء اليومية مثل التأكد من عودة صديقك إلى المنزل بأمان في الليل. كما يمكن للمستخدمين مشاركة موقعهم في الوقت الفعلي مع الأصدقاء الفرديين فقط.



وتقول سناب شات إنه لا يوجد خيار للمستخدمين لإرسال تفاصيل مواقعهم في الوقت الفعلي إلى جميع أصدقائهم في المنصة لأسباب تتعلق بالسلامة.



وتلاحظ الشركة أيضًا أنه يتعين على الطرفين قبول بعضهما بعضًا كأصدقاء عبر المنصة قبل أن يتمكنوا من مشاركة موقعهم.



وعندما يقرر المستخدمون تشغيل الميزة، تتم مطالبتهم عبر تذكير بأن الأداة مخصصة للاستخدام مع الأصدقاء المقربين والعائلة فقط.

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