ميزة جديدة من غوغل تمنعك من ترديد أشهر جملة للمساعد الصوتي

الوكيل الاخباري - كشفت تقارير يوم الجمعة، أن شركة "غوغل" الأمريكية بدأت في إجراء اختبار سري لميزة جديدة من شأنها إحداث ثورة في طريقة إصدار الأوامر للمساعد الصوتي.

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الميزة الجديدة يطلق عليها "غواكومولي"، والتي ستسمح باستخدام المساعد الصوتي دون أن يقولوا له العبارة الشهيرة "Hey, Google" (مرحبا، غوغل) لكي يلبي مطالبهم، وسيمكنهم في المقابل من إسناد مهام صوتية بشكل مباشر دون مقدمات، مثل أن يقولوا للهاتف "توقف" عند عدم الرد على المكالمات أو إيقاف تشغيل المنبهات، بحسب موقع "سي نت".







ومع "غواكومولي" سيسمح للمستخدمين ببساطة أن يقولوا "Stop/ إيقاف" و"Snooze/ غفوة" و"Answer Call/ الرد على المكالمة" و"Decline Call/ رفض الاتصال" دون الحاجة إلى قول "مرحبا، غوغل" أولا.



وتظهر ميزة "Guacamole" في الإصدار التجريبي 12.5 من تطبيق "غوغل" الذي يعمل بنظام تشغيل "أندرويد 11"، كما جاء في التقارير، ضمن قائمة إعدادات المساعد الرئيسية.

سبوتنيك