ميزة جديدة من "واتسآب".. تعرفوا إليها

وبحسب التقرير، ستعمل الميزة الجديدة على رصد الرسائل المريبة الواردة من جهات غير معروفة، مع الحفاظ على مبدأ التشفير التام بين الطرفين، ودون إرسال محتوى المحادثات إلى خوادم الشركة.
وستعتمد الميزة على تحليل الرسائل مباشرة على جهاز المستخدم، بطريقة مشابهة لميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نص، ما يتيح اكتشاف الرسائل التي قد تحمل مؤشرات احتيالية دون الاطلاع على محتواها من قبل الشركة.
وعند تلقي رسالة من مرسل غير معروف، ستُفعّل ميزة "Scam Alert" تلقائياً. وإذا رأت الخوارزميات أن الرسالة قد تكون مشبوهة، سيظهر تنبيه داخل المحادثة يحمل عبارة: "قد يكون هذا احتيالاً"، مع إتاحة خيار حظر المرسل والإبلاغ عنه أو متابعة المحادثة.
وأكد الخبراء أن الميزة لن تمنع التواصل أو تتخذ قرارات تلقائية نيابة عن المستخدم، بل ستوفر معلومات إضافية تساعده على تقييم المخاطر واتخاذ القرار المناسب.
ومن المتوقع أن تُطرح الميزة أولاً لمشتركي برنامج النسخ التجريبية من واتساب، قبل إطلاقها لاحقاً لجميع المستخدمين، فيما لم تعلن الشركة حتى الآن موعداً رسمياً لطرحها.
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