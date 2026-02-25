ميزة جديدة من "واتسآب" طال انتظارها.. تعرفوا إليها

الوكيل الإخباري- يسعى تطبيق واتساب لإضافة ميزة طال انتظارها من قبل المستخدمين، وهي جدولة الرسائل، بحيث يمكن إرسالها تلقائيًا في وقت وتاريخ محددين دون الحاجة لفتح التطبيق في تلك اللحظة.

