الأربعاء 2026-02-25 11:16 ص

ميزة جديدة من "واتسآب" طال انتظارها.. تعرفوا إليها

واتسآب
واتسآب
 
الأربعاء، 25-02-2026 10:45 ص

الوكيل الإخباري-   يسعى تطبيق واتساب لإضافة ميزة طال انتظارها من قبل المستخدمين، وهي جدولة الرسائل، بحيث يمكن إرسالها تلقائيًا في وقت وتاريخ محددين دون الحاجة لفتح التطبيق في تلك اللحظة.

اضافة اعلان

 

وظهرت هذه الميزة مؤخرًا في النسخة التجريبية من التطبيق على نظامiOS، مما يشير إلى أن واتساب تعمل على تطويرها بنشاط قبل طرحها رسميًا للمستخدمين. لكن حتى الآن، لا تزال الميزة قيد الاختبار ولم تُطرح بعد للمستخدمين في النسخ العامة.

وتسمح ميزة جدولة الرسائل للمستخدمين كتابة نص الرسالة قبل موعد إرسالها، ثم اختيار التاريخ والوقت المناسبين ليقوم واتساب بإرسالها تلقائيًا في اللحظة المحددة، دون تدخل يدوي لاحقًا.

وتشبه هذه الإمكانية ما تقدمه بعض تطبيقات المراسلة المنافسة بالفعل، مثل Google Messages، لكنها ستكون مدمجة بشكل مباشر داخل واتساب نفسه.

وستعمل الميزة في كل من المحادثات الفردية والمجموعات، مما يسمح للمستخدمين بجدولة التذكيرات، التهاني بعيد الميلاد، أو الرسائل المهمة في الوقت المثالي دون أن ينسوها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

صدق أو لا تصدق .. سرقة بتخطيط شيطاني داخل مقبرة سحاب

خاص بالوكيل صدق أو لا تصدق .. سرقة بتخطيط شيطاني داخل مقبرة سحاب

تخترق الهاتف في ثوانٍ.. برمجية تجسس تضع خصوصية المستخدمين في خطر

تكنولوجيا تخترق الهاتف في ثوانٍ.. برمجية تجسس تضع خصوصية المستخدمين في خطر

أسعار الذهب تحلق محلياً بارتفاع كبير

اقتصاد محلي أسعار الذهب تحلق محلياً بارتفاع كبير

واتسآب

تكنولوجيا ميزة جديدة من "واتسآب" طال انتظارها.. تعرفوا إليها

بعد معاناة طويلة مع المرض... وفاة ممثل شهير- صورة

فن ومشاهير بعد معاناة طويلة مع المرض... وفاة ممثل شهير- صورة

وفاة ثانية بحادث سير "رأس العين" وحُزن على رحيل الشاب حمزة

أخبار محلية فيديو .. وفاة ثانية بحادث سير "رأس العين" وحُزن على رحيل الشاب حمزة

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي

عربي ودولي رئيس وزراء أستراليا يدعو للتحلي بالهدوء بعد تهديد بوجود قنبلة في مقر إقامته

طائرة مروحية

عربي ودولي تحطم طائرة إف-16 تابعة لسلاح الجو التركي ومقتل قائدها



 






الأكثر مشاهدة