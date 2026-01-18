الأحد 2026-01-18 05:44 م

ميزة خفية في ويندوز 11 تكشف صحة بطارية اللابتوب

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   كشفت تقارير تقنية أن ويندوز 11 يتضمن أداة مدمجة تتيح فحص صحة بطارية اللابتوب ومعرفة مدى تدهورها دون تثبيت برامج إضافية.

توفر الأداة تقريرًا شاملًا بالسعة التصميمية الأصلية، والسعة الحالية، وعدد دورات الشحن، ما يساعد على تحديد الحاجة لاستبدال البطارية. يمكن تفعيلها عبر موجه الأوامر أو PowerShell بالأمر:

powercfg /batteryreport /output "C:\battery-report.html"


التقرير يُفتح بصيغة HTML ويعرض سجل استخدام البطارية وأدائها الأخير، ما يساعد المستخدمين على الحفاظ على كفاءة أجهزتهم.

 
 


