ميزة خفية في ويندوز 11 تكشف صحة بطارية اللابتوب

الوكيل الإخباري- كشفت تقارير تقنية أن ويندوز 11 يتضمن أداة مدمجة تتيح فحص صحة بطارية اللابتوب ومعرفة مدى تدهورها دون تثبيت برامج إضافية.

اضافة اعلان



توفر الأداة تقريرًا شاملًا بالسعة التصميمية الأصلية، والسعة الحالية، وعدد دورات الشحن، ما يساعد على تحديد الحاجة لاستبدال البطارية. يمكن تفعيلها عبر موجه الأوامر أو PowerShell بالأمر:



powercfg /batteryreport /output "C:\battery-report.html"