ميزة خفية في ويندوز 11 تكشف صحة بطارية اللابتوب

توفر الأداة تقريرًا شاملًا بالسعة التصميمية الأصلية، والسعة الحالية، وعدد دورات الشحن، ما يساعد على تحديد الحاجة لاستبدال البطارية. يمكن تفعيلها عبر موجه الأوامر أو PowerShell بالأمر:
powercfg /batteryreport /output "C:\battery-report.html"
التقرير يُفتح بصيغة HTML ويعرض سجل استخدام البطارية وأدائها الأخير، ما يساعد المستخدمين على الحفاظ على كفاءة أجهزتهم.
-
أخبار متعلقة
-
بخيار واحد خفي.. كيف تجعل هاتف أندرويد أسرع؟
-
البداية "متجر بلاي".. سوريا تعلن عودة خدمات غوغل
-
تسريبات أبل 2026.. آيفون فولد يتضمن بصمة إصبع مخفية
-
توقع إطلاق شاشات OLED لـMacBook Pro قبل الموعد المحدد
-
غوغل تحوّل "جيميني" إلى متجر… شراء مباشر من داخل الدردشة
-
غوغل تحذف ملخصات الذكاء الاصطناعي بعد اكتشاف معلومات صحية مضللة
-
لتوفير المساحة على هواتف أندرويد.. غوغل بلاي يحصل على ميزة جديدة
-
احذر فخ "الاقتران الوهمي" الجديد.. يخترق حسابك على واتساب دون أن تشعر