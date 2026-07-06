ميزة طال انتظارها.. مهم لمستخدمي "إنستغرام"

الوكيل الإخباري- تواصل إنستغرام تطوير تطبيق Edits المخصص لتحرير الفيديوهات القصيرة، من خلال تحديث جديد يضيف مزايا تستهدف صناع المحتوى، أبرزها إمكانية ترجمة التعليقات التوضيحية إلى أكثر من لغة داخل التطبيق.

اضافة اعلان



ويأتي هذا التحديث ضمن جهود إنستغرام لتوسيع وصول المحتوى إلى جمهور عالمي، وتعزيز أدوات المونتاج والإبداع لمنافسة تطبيقات تحرير الفيديو الأخرى.



وأصبح التطبيق يدعم ترجمة تلقائية للتعليقات إلى لغة ثانية، ما يسهّل نشر المحتوى على جمهور متعدد اللغات دون الحاجة لتطبيقات خارجية، مع دعم 15 لغة في المرحلة الأولى.



كما أضاف التحديث أدوات تحرير جديدة، مثل ميزة Overlays لإضافة طبقات على الفيديو، وخيار قفل عناصر محددة أثناء التعديل، إلى جانب مؤثرات صوتية موسمية جديدة.



وتعمل “ميتا” على تطوير ميزات مستقبلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل أداء الفيديوهات واقتراح أفكار ومقاطع رائجة، إضافة إلى تطوير نسخة مخصصة للحواسيب تدعم المزامنة بين الأجهزة.