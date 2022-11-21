ميزة على iOS 16 تسهل حذف الصور ومقاطع الفيديو المكررة

الوكيل الإخباري - يعاني العديد من مستخدمي الهواتف المحمولة من مشكلة نفاذ مساحة التخزين نتيجة تراكم عدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو غير المرغوبة، وتشكل إزالتها مهمة شاقة في كثير من الأحيان، ولكن بفضل ميزة تتوفر عليها هواتف آيفون، يمكن حذف الصور ومقاطع الفيديو المكررة ببضع نقرات لتحرير مزيد من المساحة.



هناك عدد من الميزات الجديدة التي تمت إضافتها إلى تطبيق الصور في نظام التشغيل iOS 16، بما في ذلك نظام الكشف عن الصور والفيديو الذي يبحث تلقائياً عن الصور المكررة، مما يجعل تنظيف الهاتف وإخلاء مساحة للتخزين أسرع بكثير من الطرق التقليدية.



وقد تشير التكرارات إلى نسخ دقيقة للصور أو الفيديو تحمل بيانات وصفية مختلفة قليلاً، أو ملفات وسائط تم حفظها على الجهاز المحمول أكثر من مرة. يمكن أن تكون أيضاً صوراً تبدو متشابهة للوهلة الأولى، ولكن قد يكون فيها بالفعل اختلافات طفيفة، مثل تنسيقات الملفات أو معدلات الدقة.



ويتم تخزين أي نسخ مكررة تم تحديدها تلقائياً بشكل ملائم في ألبوم آيفون يسمى "Duplicates"، والذي يمكن العثور عليه عن طريق تشغيل تطبيق الصور، والضغط على "الألبومات"، والتمرير لأسفل إلى قسم "Utilities". عندما تكون في الألبوم الصحيح، يجب أن ترى الصور ومقاطع الفيديو المكررة مرتبة بشكل ملائم بجوار بعضها البعض، حتى يكون لديك وقت أسهل لمراجعتها. لديك خيار إما حذف أي من التكرارات، أو ببساطة دمج الملفات في ملف يمكن حفظه في مكتبة صور آيفون الخاصة بك.



كيفية استخدام ميزة الكشف عن التكرارات في آيفون في تطبيق الصور

عند النقر على "دمج" في أي مجموعة من النسخ المكررة، فإن الإصدار الذي يحمل أعلى جودة سيظل كما هو. سيتم أيضاً الاحتفاظ بجميع البيانات ذات الصلة التي تشاركها جميع إصدارات الملفات. سيتم نقل كل نسخة أخرى إلى الألبوم "المحذوف مؤخراً"، والذي يمكن الوصول إليه أيضاً ضمن قسم "الأدوات المساعدة".



ويعد تصفح جميع مجموعات الملفات المكررة داخل ألبوم "Duplicates" قبل الدمج عادة جيدة، فقط في حالة أخطأت آبل في التعرف على أي صورة أو مقطع فيديو كنسخة كربونية يمكن حذفها إلى المهملات. ومع ذلك، إذا كنت على استعداد لاتخاذ الخطوة المطلوبة والثقة في خوارزمية آيفون للكشف عن التكرارات، فيمكنك الموافقة الجماعية على دمج جميع التطابقات المدرجة عن طريق النقر على "تحديد" في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة التكرارات، والضغط على "تحديد" الكل، ثم "دمج (رقم)" في الجزء السفلي.



إذا غيرت رأيك، فانتقل إلى ألبوم "المحذوف مؤخراً" واسترجع أي نسخ تمت إزالتها، بشرط ألا تكون قد أفرغت المجلد نهائياً. لاحظ أنه إذا لم يتم التعرف على عناصر مكررة في ألبوم الكاميرا، فلن يظهر الألبوم المكرر في قائمة الألبومات في تطبيق الصور.

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