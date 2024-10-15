 
الثلاثاء 2024-10-15 06:07 م
 
 

ميكروويف يُعد وجبات بالأوامر الصوتية

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 15-10-2024 04:01 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت شركة شاومي الميكروويف Mijia Microwave Oven P1 الذكي الجديد، الذي يمكن التحكم فيه بواسطة الأوامر الصوتية.

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وأوضحت الشركة الصينية أنه يمكن أيضاً استعمال الميكروويف بواسطة المفاتيح الدوارة والأزرار العادية، مشيرة إلى أن سعة الميكروويف تبلغ 20 لتراً.


ويعمل الميكروويف الذكي بقدرة 800 وات وبتردد 2450 ميغاهرتز.


ويتوافر أيضاً تطبيق خاص يقدم للمستخدم العديد من الوصفات لإعداد وجبات بسيطة وسريعة.

 

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