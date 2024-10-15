ميكروويف يُعد وجبات بالأوامر الصوتية

وأوضحت الشركة الصينية أنه يمكن أيضاً استعمال الميكروويف بواسطة المفاتيح الدوارة والأزرار العادية، مشيرة إلى أن سعة الميكروويف تبلغ 20 لتراً.
ويعمل الميكروويف الذكي بقدرة 800 وات وبتردد 2450 ميغاهرتز.
ويتوافر أيضاً تطبيق خاص يقدم للمستخدم العديد من الوصفات لإعداد وجبات بسيطة وسريعة.
-
أخبار متعلقة
-
نصائح مثالية لمواجهة مخاطر المعاملات المصرفية عبر الإنترنت
-
غوغل تعرض وصفات الطعام كاملة ضمن نتائج البحث
-
ميزة جديدة لجميع مستخدمي اندرويد وايفون
-
الذكاء الاصطناعي ميزة جديدة في "صور غوغل"
-
تفسير الأحلام بالذكاء الاصطناعي.. موقع انتظر يطلق موسوعة تفسير الأحلام الشاملة لتفسير الأحلام بالذكاء الاصطناعي لابن سيرين
-
لاثراء معلوماتك وصقل مهاراتك العقلية.. أفضل 3 مواقع عربية معلوماتية في 2024
-
على خطى انستجرام.. تحديث كبير وغير متوقع من واتساب!
-
تيليغرام تعتزم إطلاق منافس ليوتيوب