ناسا تؤجل أول رحلة لطائرة حوامة إلى المريخ مرة أخرى

الوكيل الاخباري - ذكرت الخدمة الصحفية لوكالة ناسا أنه تم تأجيل أول رحلة تجريبية للطائرة الحوامة Ingenuity على المريخ، والتي كان من المقرر إجراؤها يوم الأحد، ولن تتم حتى 14 أبريل/نيسان.

اضافة اعلان



في وقت سابق، أعلنت أنها ستقوم بأول رحلة لها في الثامن من أبريل/نيسان. في وقت لاحق أجلت الرحلة إلى 11 أبريل.



وقالت الخدمة الصحفية: "بناءً على البيانات الواردة من حوامة Ingenuity Mars ، التي تم تلقيها في وقت متأخر من ليلة الجمعة، قررت ناسا تأجيل أول رحلة تجريبية ... حتى 14 أبريل"، مؤكدة على أن الطائرة آمنة وغير معطلة.



وإذا نجحت رحلة الطائرة الحوامة، التي سترتفع إلى حوالي ثلاثة أمتار، ستنطلق الرحلات المستقبلية على ارتفاع حوالي 5 أمتار. تؤكد ناسا أن هذه ستكون "الرحلة الأولى لجهاز يتم التحكم به على سطح كوكب آخر".

سبوتنيك