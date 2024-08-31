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ناسا تستبعد رائدتي فضاء من رحلة إلى محطة الفضاء الدولية

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 31-08-2024 02:34 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، الجمعة، استبعاد رائدتي الفضاء زينا كاردمان وستيفاني ويلسون من الإطلاق المقبل إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك للسماح بعودة رائدين آخرين ظلوا عالقين في الفضاء منذ يونيو (حزيران) بسبب مشاكل في المركبة "ستارلاينر" التابعة لشركة بوينغ.

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وقالت الوكالة الأمريكية إن كاردمان وويلسون لن تسافرا إلى محطة الفضاء الدولية على متن الكبسولة "دراغون" التابعة لشركة سبيس إكس، مع رائد فضاء ناسا نيك لاهاي ورائد فضاء وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس ألكسندر غوربونوف، كما كان مُعلنًا سابقًا. ومن المقرر أن تنطلق المركبة في 24 سبتمبر (أيلول) على أقرب تقدير.


وأضافت ناسا في بيان أن "الطاقم المحدث يأتي بعد قرار ناسا بإعادة اختبار طيران بوينغ دون طاقم وإطلاق المركبة كرو 9 بمقعدين شاغرين". وأشارت إلى أن "رائدي فضاء ناسا بوتش ويلمور وسوني ويليامز، اللذان انطلقا على متن مركبة الفضاء ستارلاينر في يونيو (حزيران)، سيعودان إلى الأرض مع لاهاي وغوربونوف في فبراير (شباط) 2025".


وأعلن مسؤولون من ناسا الأسبوع الماضي أن المشاكل الفنية التي تواجه مركبة الفضاء ستارلاينر تعني أن رائدي فضاء على متن المحطة الدولية لن يعودا إلى الأرض قبل فبراير (شباط) 2025، وهو موعد متأخر بكثير عن التاريخ المقرر لعودتهما.


يشار إلى أن رائدي الفضاء قدما إلى محطة الفضاء الدولية منذ يونيو (حزيران)، وكان من المفترض أن يبقيا هناك أسبوعاً فقط.


ومركبة "ستارلاينر" التابعة لشركة بوينغ هي مركبة فضاء قابلة لإعادة الاستخدام جزئياً، تتكون من كبسولة للطاقم ترتفع حوالي 3 أمتار ووحدة خدمات فضائية. وعلى عكس مركبة "كرو دراغون" التابعة لشركة سبيس إكس، فإن "ستارلاينر" لا تهبط على الماء بل على اليابسة. تشبه "ستارلاينر" في ذلك سلسلة مركبات الفضاء السابقة لناسا المعروفة بـ"مكوك الفضاء"، التي تم إحالة آخرها للتقاعد في عام 2011.

 

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