'ناسا' ... تكشف ظهور مشهد غريب في الفضاء -صور

الوكيل الإخباري - كشفت وكالة "ناسا" عن ظهور صورة غير إعتيادية في الفضاء، عبارة عن "يد عملاقة" وتضغط بأصابعها على سحابة متوهجة.

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وأشار موقع "Astrophysical Journal Letters" العلمي، إلى أن أحد أعضاء الوكالة أكد أن "اليد" نشأت بسبب موت نجم ضخم في انفجار كبير، مما خلّف وراءه جثة نجمية فائقة الكثافة والدوران تُعرف باسم "النجم النابض".



ولفت إلى أن "النجم النابض" فجّر فقاعة من الجسيمات النشطة حول نفسه، وخلق جنباً إلى جنب الحطام الناتج من الانفجار المستعر الأعظم، بنية تشبه اليد تمتد 150 سنة ضوئية، وتقع اليد المتوهجة على بعد حوالى 17 ألف سنة ضوئية من الأرض، ويعتقد علماء الفلك أن الضوء الحاصل من انفجاره وصل إلينا منذ حوالى 1700 عام.





المصدر - الفن