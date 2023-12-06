نتفليكس تجعل لعبة هيدز حصرية لنظام التشغيل آي أو إس

الوكيل الإخباري - ستأتي لعبة هيدز، الحائزة على العديد من الجوائز، إلى نظام التشغيل آي أو إس حصرياً، في 2024. وعلى عكس ألعاب سوبر جاينت المحمولة السابقة، ستكون هذه اللعبة حصرية على نتفليكس.



منذ أن توسعت خدمة نتلفيكس لتشمل تقديم ألعاب الهاتف المحمول في 2021، فقد وضعت نفسها على أنها منصة لألعاب أندرويد. وقد قامت بذلك من خلال الحصول على حقوق النشر الحصرية للعناوين الأصلية والتسلسلات للامتيازات الشهيرة.





حتى الآن، كانت جميع الألعاب المنشورة على نتفليكس، متاحة عبر نظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس، لكن لعبة هيدز تمثل خروجاً غير مرحب به عن تلك الإستراتيجية، وإذا كررت نتفليكس هذه الإستراتيجية في المستقبل، فستتخطى أندرويد في إصداراتها الرئيسية المستقبلية، مما قد يجعلها منصة ألعاب راكدة.





وإن استمرت نتفليكس في الحصول على حقوق النشر على الأجهزة المحمولة لألعاب شهيرة مثل هيدز، فهناك خطر حقيقي أن تكون هيدز اللعبة الأولى في سلسلة ألعاب نتفليكس الحصرية لنظام التشغيل آي أو إس.

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