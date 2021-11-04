نتفليكس تدخل مجال الألعاب الإلكترونية

الوكيل الإخباري - تطلق شبكة نتفليكس للترفيه على الإنترنت، أولى ألعابها الإلكترونية للهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم حيث تسعى لاقتحام سوق الألعاب المتاحة عن طريق اشتراك.





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وبدأت الشركة أولى خطواتها يوم الثلاثاء، بطرح تحديثات لتطبيق نتفليكس على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، ومن خلال هذا التحديث يتم عرض الألعاب المتاحة للتنزيل.

وبدأت الشركة بعرض خمس ألعاب لمستخدمي الهواتف الذكية يمكن الاشتراك فيها وتحميلها.



وتعد الشركة بالمزيد من الألعاب في المستقبل، وسوف تكون بدون عرض إعلانات أثناء اللعب وبدون طلبات شراء داخل التطبيق مثل تلك الشائعة في ألعاب الهواتف المحمولة الأخرى.

المصدر - لبنان 24