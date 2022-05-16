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الإثنين، 16-05-2022 01:32 م

نتفليكس تستكشف البث المباشر للمرة الأولى

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الوكيل الإخباري - قد تتوسع منصة نتفليكس إلى البث المباشر، حيث تعمل المنصة حاليًا على تطوير خيار البث المباشر لعروض الستاند آب الخاصة والمحتويات المباشرة الأخرى، ولكنها لا تزال في المراحل الأولى من التطوير.

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ووفقًا لتقرير جديد، فإن دعم البث المباشر قد يتيح للمنصة إمكانية بث لقاءات مباشرة، مثل تلك التي عقدها مؤخرًا برنامج الواقع العقاري Sale Sunset، بالإضافة إلى تمكين التصويت المباشر للعروض المنافسة، مثل سلسلة مسابقة الرقص القادمة Dance 100 من منتج The Circle Studio Lambert.


ويمكن لمنصة نتفليكس أيضًا استخدام الميزة لبث العروض الكوميدية المباشرة. وأقامت المنصة هذا العام أول مهرجان كوميدي مباشر وشخصي، بعنوان Netflix Is a Joke Fest.


وامتد الحدث الذي يتخذ من لوس أنجلوس مقراً له لعدة أيام وضم أكثر من 130 فناناً كوميدياً مشهوراً، بما في ذلك علي وونغ وبيل بور وجيري سينفيلد وجون مولاني وغيرهم.


وتم تصوير العديد من العروض مع خطط لبث نحو 12 منها في الخدمة. ومن المفترض أن تبدأ المنصة ببث تلك العروض في وقت لاحق من هذا الشهر وحتى شهر يونيو.


ولكن يمكن أن يمنح الخيار المباشر المستخدمين في المنزل القدرة على مشاهدة العروض فور ظهورها (إذا اختارت المنصة عقد المهرجان مرة أخرى في العام المقبل).


ولا يوجد الآن الكثير من المعلومات عن الميزة القادمة. كما لا يوجد جدول زمني ولكن هناك مجموعة صغيرة داخل المنصة في المراحل الأولية من تطوير المنتج.

 

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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