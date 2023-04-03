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الإثنين، 03-04-2023 02:30 م

نسخة جديدة من 'تيمز' مدعومة بالذكاء الاصطناعي

نسخة-جديدة-من-تيمز-مدعومة-بالذكاء-الاصطناعي


الوكيل الإخباري - أطلقت إمبراطورية البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت نسخة جديدة من برنامج التواصل المكتبي "تيمز" مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتزيد الضغط على المنصة المنافسة سلاك.

وفي إطار مساعي مايكروسوفت لتعزيز قدرات منتجاتها باستخدام خدمات الذكاء الاصطناعي مثل منصة المحادثة شات جي.بي.تي التي تطورها شركة أوبن إيه.آي المملوكة لمايكروسوفت، قالت الأخيرة إن التقنية الجديدة المعروفة باسم كو بايلوت في برنامج تيمز تجمع بين قوة نماذج اللغة الكبيرة المستخدمة في شات جي.بي.تي وبيانات المستخدم في تطبيقات مايكروسوفت غراف ومايكروسوفت 365. 

وقال جيف تيبر مدير مايكروسوفت في رسالة عبر الإنترنت إن النسخة الجديدة من تيمز أسرع بمقدار الضعف عن النسخة السابقة في حين تشغل نصف المساحة على القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر.

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يذكر أن مايكروسوفت أطلقت تطبيق تيمز عام 2017 رداً على ظهور منصة سلاك الناشئة الموجود مقرها في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

يذكر أن تطبيقات منصات التواصل المكتبي تستهدف تسهيل التواصل بين أطقم الموظفين في الشركات والمؤسسات المختلفة والقضاء على تبادل رسائل البريد الإلكتروني المطولة. وحققت هذه المنصات والتطبيقات انتشاراً كبيراً أثناء جائحة فيروس كورونا ولجوء أغلب الشركات والمؤسسات إلى العمل من المنزل.

وتم إطلاق منصة سلاك لأول مرة عام 2013 وفي ديسمبر (كانون الأول) 2020 استحوذت عليها شركة خدمات الحوسبة السحابية الأمريكية سيلز فورس مقابل أكثر من 27 مليار دولار.

 

وبحسب تيبر مدير مايكروسوفت فإن أكثر من 280 مليون شخص يستخدمون حالياً تطبيق تيمز شهرياً، وهو ما يشير إلى تفوقه على التطبيقات والمنصات المنافسة، حيث يقدر عدد مستخدمي سلاك بما بين 50 و60 مليون مستخدم شهرياً.

ومع النسخة الجديدة من تيمز، تضيف مايكروسوفت خاصية مشابهة للخاصية التي توفرها سلاك منذ فترة وبالتحديدة إدارة الحسابات والبروفايلات المختلفة على التطبيق.

بهذه الطريقة يمكن لموظفي أي شركة ليس فقط ربط حساباتهم في الشركة مع تيمز وإنما أيضاً حساباتهم الأخرى مثل حسابهم على قناة النادي الرياضي المفضل لديهم على تطبيق تيمز.

 

 

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