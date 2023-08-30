الأربعاء 30-08-2023
الوكيل الاخباري

كان من أكثر المقربين للملك.. ماذا تعرف عن الفريق الراحل الشوابكة؟

الصحة: حملة تطعيم لكافة طلبة المدارس مطلع تشرين الاول المقبل

الخصاونة يوجِّه بالتَّفاوض مع صندوق النَّقد على برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي

ارتفاع وفيات حادث إربد إلى 6

مجلس النواب يوافق على تعديلات الأعيان ويقر البيانات الشخصية

شركس: إطلاق رؤية البنك المركزي للتكنولوجيا المالية في الأردن

سماء الأردن على موعد مع القمر الأزرق غدا

فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا بالجامعة الأردنية - رابط

وفاة طفلة 4 أعوام سقطت من نافذة منزل ذويها في صويلح

السفارة الأردنية في واشنطن تحذر

الأربعاء، 30-08-2023 11:52 ص

نصائح لاكتشاف الاحتيال عبر "شات جي بي تي"

ChatGPT-app-for-iOS


الوكيل الإخباري- في حين أن شات جي بي تي يمكن أن يكون وسيلة مساعدة ممتازة في مواقف معينة، إلا أن استخدام المحتوى المكتوب بالذكاء الاصطناعي قد يكون في بعض الأحيان غير أخلاقي، وقد يستخدمه البعض لخداع الآخرين.

اضافة اعلان


وللتحقق من عدم الوقوع فريسة للاحتيال أو الخداع عبر الذكاء الاصطناعي، يمكنك اتباع النصائح التالية، التي أوردها موقع أندرويد بوليس الإلكتروني:


يُعد تكرار بعض الجمل أو النصوص أو المحتوى في المقالة أو التقرير، إحدى العلامات الواضحة للنصوص التي تتم كتابتها باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما يمكن أن تحتوي هذه النصوص على لغة غير طبيعية تفتقر إلى الاستمرارية أو التدفق.


تم تطوير شات جي بي تي باستخدام مجموعة بيانات كبيرة من المحتوى عبر الإنترنت، ومع ذلك، قد يفتقر المحتوى إلى التفاصيل المُقنعة، والتي قد تدفعك إلى الشك في أصالة هذا المحتوى.


المحتوى المنسوخ من مصادر أخرى يمكنك استخدام تطبيقات وبرامج مثل Grammarly أو Copyscape للبحث عن المحتوى الذي تشك في أنه منسوخ من مصادر أخرى، وستحصل على نتيجة سريعة.


قد لا تكون بعض الجمل التي تم إنشاؤها بواسطة شات جي بي تي صحيحة نحوياً أو إملائياً. إذا لاحظت قدراً غير معتاد من الأخطاء الإملائية أو الأخطاء النحوية، فهذا قد يعني بأن المحتوى تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي. وإذا قدّم لك شخص تعرف بأنه ضعيف في قواعد اللغة، تقريراً يخلو من الأخطاء، فهذا يعني بأنه استخدم شات جي بي تي في إنشاء هذا التقرير.


هناك العديد من أدوات فحص محتوى الذكاء الاصطناعي، مثل أداة Originality.ai أو كاشف محتوى Copyleaks AI، التي تساعد في كشف المحتوى، الذي يتم كتابته بالذكاء الاصطناعي.


شركة "أوبن إيه آي" أعلنت عن أداة للكشف عن محتوى الذكاء الاصطناعي، إلا أنها اضطرت لسحبها لاحقاً بسبب انخفاض دقتها.

24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
لا-يعد-انتظار-نفاذ-هاتفك-من-الشحن،-لايصاله-بالشاحن-أخيرا-خيارًا-حكيمًا.

حيلة بسيطة لتسريع شحن الهاتف

image

احذر .. تصرفات تتسبب بحظرك على واتساب نهائيا

ك

آبل تحدد موعد إطلاق آيفون 15

64ee527f4c59b76b1a149bcd

ميتا تشطب آلاف الحسابات على فيسبوك وانستغرام لهذا السبب!

_121336415_56033514-cbb1-4bbf-aeac-d33583d91fba

"ياهو" تكشف عن مساعدها الجديد

3-63YRgiZh

خبراء يحذرون من تصرف شائع لعلاج خدوش الهاتف

أخبار متعلقة
_121336415_56033514-cbb1-4bbf-aeac-d33583d91fba

"ياهو" تكشف عن مساعدها الجديد

202382717625350CS

"علي بابا" تطلق نماذج للذكاء الاصطناعي يمكنها التعرف على الصور

6569

النساء والأعمال المكتبية الأكثر تضررا.. الأمم المتحدة تقرع ناقوس الخطر بشأن الذكاء الاصطناعي

202382217371164248 (1)

غوغل تعمل على برنامج ذكاء اصطناعي يقدم نصائح حياتية

لماذا مساحة تخزين هاتفك دائما ممتلئة؟ إليك 6 طرق لإنشاء مساحة

نصائح حول كيفية الحفاظ على مساحة هاتفك دائماً

937

تحذيرات لمالكي الهواتف عند ارتفاع درجات الحرارة