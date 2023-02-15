الأربعاء 15-02-2023
الوكيل الاخباري

الدخل السياحي يسجل أعلى مستوى في كانون الثاني منذ 10 سنوات

المواصفات والمقاييس توجه نصائح حول مدافئ الغاز

خسائر الذهب عالمياً ترتفع بعد ظهور بيانات مبيعات التجزئة

نشاطات مراكز الأبحاث في السياسة الخارجية

الملك خلال لقائه مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين : أفخر كثيرا حينما أرى أمثالكم

جواز السفر الأردني يتقدم درجة ويحل بالمرتبة 89 عالمياً باحدث تصنيف

الأمن الروسي يحتجز عميلا أوكرانيا متورطا في تنفيذ عمليتين تخريبيتين

البشابشة يروي تفاصيل خروجه من تحت الركام- فيديو

الإدارة المحلية تكشف عن اجراءاتها للحد من انتشار الكلاب الضالة

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المفرق غداً

الأربعاء، 15-02-2023 03:56 م

نصائح للحد من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي

FyiTr


الوكيل الإخباري - وجدت مجموعة من الدراسات أن الاستخدام  المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي المسبب للإدمان مرتبط بعواقب سلبية مثل: انخفاض الإنتاجية، والعلاقات الاجتماعية غير الصحية، وتقليل الشعور بالرضا عن الحياة.

اضافة اعلان

 

ولتجنب الوقوع في العواقب السلبية الناجمة عن هذا الإدمان، يمكنك اتباع النصائح التالية التي تساعد في الحد من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي:

1- قلل الدخول إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي تدريجيًا:
تحدى نفسك لقضاء وقت معين دون التحقق من وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان ذلك لبضع ساعات أو أسبوع كامل. فقد وجدت دراسة نُشرت في عام 2019 أن بعض الطلاب الذين أمضوا مدة خمسة أيام بدون واستخدام سائل التواصل الاجتماعي شعروا بالصفاء والراحة، على الرغم من أن آخرين كانوا يشعرون بالضياع وعدم الاستقرار.


2- احذف تطبيقات التواصل الاجتماعي أو عطل الإشعارات:

يبدأ معظم الأشخاص باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون تفكير، لذا ضع حاجزًا صغيرًا لذلك عن طريق إيقاف تشغيل الإشعارات أو حذف بعض التطبيقات. فإذا كنت لا ترى تنبيهًا من أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، أو لا ترى أيقونة التطبيق في كل مرة تمسك فيها هاتفك، سيقل الوقت الذي تقضيه في استخدام تلك التطبيقات تدريجيًا.


3- ضع حدودًا والتزم بها:
تتيح معظم الهواتف والأجهزة اللوحية معرفة الوقت الذي تقضيه في استخدام بعض التطبيقات. لذا استفد من هذه الميزة في وضع حد للوقت الذي تقضيه على وسائل التواصل الاجتماعي والتزم به، أو استخدم تطبيقًا يحظر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تصل إلى الحد الأقصى من الوقت.

 

4- خصص وقتًا لممارسة الهوايات أو الأنشطة الجديدة:
يمكن أن تساعد ممارسة هواية معينة أو نشاط جديد في الحد من رغبتك في الإمساك بهاتفك وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي. والفكرة هنا هي ملء وقت فراغك بأشياء تستمتع بها. بهذه الطريقة ستجد وقتًا أقل لتكون على وسائل التواصل الاجتماعي ووقتًا أطول لممارسة أنشطة جديدة وممتعة.


5- التقليل التدريجي أهم من الامتناع 
أشارت (نيها تشودري) طبيبة نفسية للأطفال والمراهقين في مستشفى ماساتشوستس العام وكلية الطب بجامعة هارفارد، إلى أن الامتناع تمامًا عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لفترة معينة من الوقت يمكن أن يكون فعالًا بالنسبة لبعض الأشخاص، ولكن ليس للجميع.

 

 

البوابة العربية للاخبار التقنية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
google-photos

مشكلة تواجه 'صور غوغل' في التحديث الأخير لآيفون

4c3392e79c

ميزات مخفية في تطبيق Reminders من آبل وكيفية استخدامها

219611

'البصمة البيومترية' حلاً جديداً لمشاكل مفتاح المرور

كيفية استعادة التطبيقات المحذوفة

كيفية استعادة التطبيقات والألعاب المحذوفة في هواتف أندرويد

إضافة-صور-متعددة-إلى-Instagram-Story-في-عام-2022

كيفية إضافة صور متعددة إلى قصص إنستغرام

uPe1Q

تحديث مذهل من واتساب.. إرسال 100 صورة برسالة واحدة