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الإثنين، 11-01-2021 04:48 م

نصائح للحفاظ على سماعات هاتفك الذكي من التلف

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الوكيل الإخباري _ على الرغم من أن السماعات اللاسلكية هى سماعات عملية للغاية، إلا أنها لها أضرار كبيرة فى التأثيرعلى السمع وإضعافه مع الوقت ، لذا يلجأ الكثير من الاشخاص لسماعات الأذن التقليدية ، وذلك لتجنب أضرارها على الأذن الأمر الذي يجعلهم مجبرين على الاهتمام بها والمحافظة عليها بشكل معين، حتى لا تتعرض للتلف ، خصوصا أنه من السهل انقطاع أسلاكها أو كسرها، وهناك عدد من النصائح التي يجب اتباعها للمحافظة على سماعات الأذن : 

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1- المحافظة على تنظيف سماعات الأذن 

2- قم بحفظ السماعات داخل محفظة 

3- قم بفصل سماعات الأذن الخاصة 

4- قم بسحب القابس وليس الكابل 

5- لا تحمل سماعات الأذن في جيبك

6- لا تشارك سماعات الأذن الخاصة بك مع أشخاص آخرين 

المصدر : صدى البلد 


 




 

 


 

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