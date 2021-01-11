نصائح للحفاظ على سماعات هاتفك الذكي من التلف

الوكيل الإخباري _ على الرغم من أن السماعات اللاسلكية هى سماعات عملية للغاية، إلا أنها لها أضرار كبيرة فى التأثيرعلى السمع وإضعافه مع الوقت ، لذا يلجأ الكثير من الاشخاص لسماعات الأذن التقليدية ، وذلك لتجنب أضرارها على الأذن الأمر الذي يجعلهم مجبرين على الاهتمام بها والمحافظة عليها بشكل معين، حتى لا تتعرض للتلف ، خصوصا أنه من السهل انقطاع أسلاكها أو كسرها، وهناك عدد من النصائح التي يجب اتباعها للمحافظة على سماعات الأذن :

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1- المحافظة على تنظيف سماعات الأذن



2- قم بحفظ السماعات داخل محفظة



3- قم بفصل سماعات الأذن الخاصة





4- قم بسحب القابس وليس الكابل



5- لا تحمل سماعات الأذن في جيبك



6- لا تشارك سماعات الأذن الخاصة بك مع أشخاص آخرين





المصدر : صدى البلد



