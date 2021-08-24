نفايات نووية لإنتاج بطاريات لا تحتاج لإعادة الشحن

الوكيل الإخباري - البطارية الماسية تستخدم نفايات نووية لإنتاج الكهرباء لعدة سنوات أو حتى عشرات السنوات، بحيث لا يكون هناك داع للشحن المتكرر.

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وتقول شركة أنشئت مؤخرا في الولايات المتحدة إنها تعمل على توفير مثل هذه البطاريات لتشغيل الهواتف النقالة وحتى السيارات الكهربائية.



بينما يؤكد الباحثون الذين طوروا هذه التقنية في جامعة بريستول البريطانية أن مثل هذه البطاريات تنتج تيارا كهربائيا ضعيفا جدا لا يصلح إلا لتشغيل أجهزة صغيرة جدا، وأن استخدامها في هواتف نقالة قد يحدث في المستقبل.



لكنهم استبعدوا تماما تشغيل سيارات ببطاريات الماس.