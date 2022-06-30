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الخميس، 30-06-2022 02:02 م

نيانتيك تطلق لعبة رياضية تحاكي الواقع

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الوكيل الإخباري - أعلن مطور لعبة “بوكيمون غو”، نيانتيك عن لعبة جديدة أخرى، وهذه المرة تخص عالم الرياضة. يطلق عليها اسم “إن بي إيه أول ذا ورلد” NBA All World، وهي لعبة تعتمد على الموقع وتحتوي أيضًا على عناصر الواقع المعزز. يصفها المطور بأنها أسلوب حياة يحاكي الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة.

تشبه اللعبة إلى حد كبير إصدارات “نيانتيك” الأخرى، حيث تملأ الخريطة من حولك بمختلف نقاط الاهتمام. الفرق هنا هو أنها كلها ذات صلة بكرة السلة بدلاً من بوكيمون. وأوضح المنتج الكبير ماركوس ماثيوز في عرض تقديمي للصحافة: "نحن نغلف العالم من حولك في عالم خاص بكرة السلة، أو ما أود شخصيًا أن أسميه تحويل العالم الحقيقي إلى مدينة ملاهي لكرة السلة".

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"الآن، ستصبح الأماكن والأشياء في العالم الحقيقي عناصر ألعاب فيديو؛ أصبح المتجر القريب منك موقعًا للقدرة على التحمل للاعب كرة سلة، ومتجر السلع الرياضية القريب هو المكان المناسب لاختيار أحدث حذاء يحمل علامة تجارية لتخصيص لاعبيك".

هناك عدد قليل من العناصر للتجربة الشاملة. هناك كرة سلة واحدة تعتمد على التمرير السريع، حيث يمكنك مواجهة لاعبين آخرين في ملاعب كرة السلة على خريطتك. تتضمن اللعبة لوحة ليدربورد حتى تتمكن من أن تكون الأفضل في موقع معين. ستتمكن أيضًا من جمع لاعبي “إن بي إيه” في العالم الحقيقي من خلال مواجهتهم والفوز عليهم على الخريطة، وتخصيصهم بالعتاد والتعزيزات داخل اللعبة.

وستحتوي اللعبة أيضاً على بعض عناصر سرد القصص المستندة إلى الموقع والمرتبطة بمدن نجوم الدوري الاميركي للمحترفين.

ستكون اللعبة متوفرة في نظامي “آي أو إس” وأندرويد، ومن المتوقع طرحها بالكامل خلال موسم الدوري الأمريكي القادم للمحترفين. ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تنوي شركة “نيانتيك” طرح الكثير من المشاريع التي لا تزال قيد الإعداد حالياً، وفق ما أورد موقع “ذا فيرج” الإلكتروني. 

 

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