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هاتف Tecno الجديد يلفت الأنظار

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Tecno Pova 8
 
الخميس، 11-06-2026 08:59 ص

الوكيل الإخباري-   أطلقت شركة Tecno هاتفها الذكي الجديد Tecno Pova 8، الذي تراهن عليه لتحقيق مبيعات قوية بفضل مواصفاته المنافسة وسعره المناسب.

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ويأتي الهاتف بشاشة قياس 6.78 بوصة، بدقة (1080 × 2436) بكسل، ومعدل تحديث 144 هيرتز، مع زجاج مقاوم للصدمات والخدوش.


ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 16 مع واجهة HIOS 16، ومعالج Mediatek Dimensity 7100، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 أو 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 أو 256 غيغابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقات microSDXC.


وزُوّد الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 + 8 ميغابكسل تدعم تصوير فيديو بدقة 4K، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل.


كما يضم منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح بصمات، ومستقبلاً لإشارات الراديو FM، إضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 8000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع.

 

 
 


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