هاتف Tecno الجديد يلفت الأنظار

الوكيل الإخباري- أطلقت شركة Tecno هاتفها الذكي الجديد Tecno Pova 8، الذي تراهن عليه لتحقيق مبيعات قوية بفضل مواصفاته المنافسة وسعره المناسب.

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ويأتي الهاتف بشاشة قياس 6.78 بوصة، بدقة (1080 × 2436) بكسل، ومعدل تحديث 144 هيرتز، مع زجاج مقاوم للصدمات والخدوش.



ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 16 مع واجهة HIOS 16، ومعالج Mediatek Dimensity 7100، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 أو 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 أو 256 غيغابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقات microSDXC.



وزُوّد الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 + 8 ميغابكسل تدعم تصوير فيديو بدقة 4K، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل.