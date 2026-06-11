هاتف Tecno الجديد يلفت الأنظار

ويأتي الهاتف بشاشة قياس 6.78 بوصة، بدقة (1080 × 2436) بكسل، ومعدل تحديث 144 هيرتز، مع زجاج مقاوم للصدمات والخدوش.
ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 16 مع واجهة HIOS 16، ومعالج Mediatek Dimensity 7100، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 أو 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 أو 256 غيغابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقات microSDXC.
وزُوّد الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 + 8 ميغابكسل تدعم تصوير فيديو بدقة 4K، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل.
كما يضم منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح بصمات، ومستقبلاً لإشارات الراديو FM، إضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 8000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع.
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