هجوم سيبراني واسع يستهدف خوادم مايكروسوفت

الوكيل الإخباري- كشف خبراء أمنيون عن هجوم سيبراني منسق استهدف آلاف خوادم Microsoft SharePoint حول العالم، من بينها مؤسسات حكومية وشركات كبرى. وُصف الهجوم بـ"يوم صفر" لاستغلاله ثغرة غير مكتشفة سابقًا.

اضافة اعلان



أكدت مايكروسوفت وقوع "هجمات نشطة" وطالبت بتثبيت التحديثات الأمنية فورًا، موضحة أن خدمة SharePoint Online لم تتأثر. وأشارت التقارير إلى أن أكثر من 8,000 خادم عرضة للاختراق، وفقًا لمنصة Shodan.



ورجّح خبراء أن جهة فاعلة واحدة تقف خلف الحملة، بينما أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) متابعته بالتعاون مع شركاء دوليين.



وحذّر مختصون من خطورة الثغرة، مؤكدين أن "التصحيحات وحدها لا تكفي"، داعين إلى تبنّي استراتيجية "افتراض الاختراق" وخطط استجابة شاملة.