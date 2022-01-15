هذا هو أول فيديو على يوتيوب يتخطى 10 مليار مشاهدة!

الوكيل الاخباري-أصبحت أغنية بيبي شارك Baby Shark أول فيديو على يوتيوب Youtube يتخطى 10 مليار مشاهدة، وذلك بعد نحو أكثر من عام فقط من تصدرها قائمة الأكثر مشاهدة على موقع الفيديو الأشهر على الإنترنت منذ انطلاقه رسميا، لتتخطى بذلك عدد مرات مشاهدة أغنية “Despacito” للويس فونسي ودادي يانكي التي تصدرت قائمة الأكثر مشاهدة في تاريخ يوتيوب لعدة سنوات.

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وكان إغلاق المدارس والعمل من المنزل نظرا لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد ومرض كوفيد-19 عاملا مؤثرا في النمو المذهل لعدد مشاهدات أغنية الأطفال الشهيرة بيبي شارك Baby Shark.



وأصبحت أغنية بيبي شارك من الملامح التي شكلت طفولة أجيال أصبح الكثير منهم الآن في مرحلة الشباب، كما أنها من الأغاني المشهورة في المدارس في مختلف الدول حول العالم، وهو ما جعل تأثيرها يمتد لكونها أكثر من مجرد أغنية للأطفال، كما يوجد مسلسل تعرضه قنوات الأطفال يحمل الاسم الأغنية Baby Shark’s Big Show وفيلم أو أكثر أيضا، وكما هو متوقع أيضا يوجد بالفعل نسخ NFTs لها علاقة بالأغنية والفيديو الأشهر في تاريخ يوتيوب.



