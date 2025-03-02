هل تتخلى مايكروسوفت عن تطبيق Skype الشهير؟

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الوكيل الإخباري- ذكر موقع "XDA Developers" أن مايكروسوفت قد توقف عمل تطبيق Skype المخصص لأنظمة ويندوز في مايو القادم. اضافة اعلان





وتبعا للموقع فقد عثر في أحدث نسخة معاينة من Skype لنظام التشغيل ويندوز على سطر كتب فيه:"بدءا من شهر مايو، لن يكون Skype متاحا، ويمكن للمستخدمين إجراء المراسلات والمكالمات الصوتية عبر تطبيق Teams".



ومن جانبها لم تعلق مايكروسوفت بشكل رسمي على الموضوع حتى الآن، ولم تعلن عن خططها بشأن خدمة Skype الشهيرة.



تم إطلاق Skype عام 2003، وظلت هذه الخدمة لسنوات من بين أشهر الخدمات للمراسلات وإجراء مكالمات الفيديو، واستحوذت مايكروسوفت على Skype عام 2011 مقابل 8.5 مليار دولار، وأدخلتها في العديد من برمجياتها، مثل أنظمة Windows و Windows Phone وبرمجيات أجهزة Xbox.



وخلال السنوات العشر الماضية خضع تطبيق Skype للعديد من التغيرات والتحديثات ليكون منافسا لخدمات iMessage وباقي خدمات المراسلة والاتصال عبر الإنترنت، ومع ذلك انخفضت شعبيته بين مستخدمي الإنترنت في السنوات الأخيرة، وخصوصا خلال فترة انتشار وباء كورونا، إذ انتقل العديد من المستخدمين لاستعمال تطبيقات أخرى أكثر حداثة.