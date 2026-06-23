الثلاثاء 2026-06-23 04:33 م

هل تصبح السماعات عيونك الجديدة؟ "آبل" تعمل على AirPods بكاميرات

فا
تعبيرية
 
الثلاثاء، 23-06-2026 01:16 م

الوكيل الإخباري-   تعمل شركة Apple على تطوير جيل جديد من سماعات AirPods مزودة بكاميرات مدمجة، تمهيدًا لإطلاقها عام 2027 ضمن خططها لتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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وتهدف الكاميرات إلى دعم تقنية "الذكاء البصري" لمساعدة السماعات على فهم البيئة المحيطة بالمستخدم وتقديم خدمات أكثر دقة عبر المساعد الصوتي Siri، دون أن تُستخدم للتصوير أو تسجيل الفيديو.


ومن المتوقع أن توفر السماعات مزايا مثل تحسين الإرشادات والتنبيهات الذكية وفهم السياق المحيط بالمستخدم، مع التركيز على حماية الخصوصية من خلال مؤشرات تُظهر وقت معالجة البيانات.


ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تحول AirPods من سماعات تقليدية إلى أجهزة ذكية قابلة للارتداء قادرة على التفاعل مع البيئة المحيطة بطرق أكثر تطورًا.

 
 


gnews

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