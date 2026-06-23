هل تصبح السماعات عيونك الجديدة؟ "آبل" تعمل على AirPods بكاميرات

الوكيل الإخباري- تعمل شركة Apple على تطوير جيل جديد من سماعات AirPods مزودة بكاميرات مدمجة، تمهيدًا لإطلاقها عام 2027 ضمن خططها لتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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وتهدف الكاميرات إلى دعم تقنية "الذكاء البصري" لمساعدة السماعات على فهم البيئة المحيطة بالمستخدم وتقديم خدمات أكثر دقة عبر المساعد الصوتي Siri، دون أن تُستخدم للتصوير أو تسجيل الفيديو.



ومن المتوقع أن توفر السماعات مزايا مثل تحسين الإرشادات والتنبيهات الذكية وفهم السياق المحيط بالمستخدم، مع التركيز على حماية الخصوصية من خلال مؤشرات تُظهر وقت معالجة البيانات.