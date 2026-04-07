هل يتدخل لينكدإن في خصوصية المستخدمين؟

الوكيل الإخباري- كشف تحقيق جديد عن مخاوف تتعلق بالخصوصية، بعد اتهامات موجهة إلى منصة LinkedIn بأنها تقوم بفحص إضافات متصفح Google Chrome وجمع بيانات عن أجهزة المستخدمين في الخلفية دون إشعارهم أو الحصول على موافقة صريحة.





وبحسب تقرير صادر عن BrowserGate، فإن المنصة تستخدم شيفرة JavaScript مخفية تتحقق من الإضافات المثبتة على المتصفح، والتي يتجاوز عددها 6000 إضافة، عبر محاولة الوصول إلى ملفات محددة مرتبطة بكل إضافة. وفي حال تم الوصول إلى الملف، يتم الاستدلال على أن الإضافة مثبتة لدى المستخدم.



وأشار التقرير إلى أن هذه العملية تتم دون إشعار مباشر للمستخدم، ما يثير تساؤلات حول الشفافية وآليات جمع البيانات.



كما أظهرت اختبارات مستقلة أجرتها BleepingComputer أن المنصة تجمع معلومات تفصيلية عن الجهاز، تشمل مواصفات المعالج، وحجم الذاكرة، ودقة الشاشة، وإعدادات اللغة، وحتى حالة البطارية، وهو ما قد يساهم في إنشاء “بصمة رقمية” فريدة لكل جهاز.



وتكمن الخطورة، وفق التحقيق، في إمكانية ربط هذه البصمة بهويات حقيقية للمستخدمين، بما في ذلك بياناتهم المهنية مثل الاسم والوظيفة والشركة، ما يزيد من حساسية المعلومات التي يتم جمعها.



وتثير هذه الممارسات جدلاً واسعاً حول سياسات الخصوصية، خاصة في ظل غياب إشعارات واضحة أو موافقات صريحة من المستخدمين قبل إجراء عمليات الفحص وجمع البيانات.





