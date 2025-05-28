الأربعاء 2025-05-28 03:49 م
 

هل يقترب العالم من نهاية عصر الهواتف الذكية؟

فلال
تعبيرية
 
الأربعاء، 28-05-2025 03:35 م

الوكيل الإخباري-   في وقت لا يغيب فيه الهاتف الذكي عن أيدينا، يطرح خبراء التكنولوجيا تساؤلاً جدياً: هل يمكن أن تختفي هذه الأجهزة قريباً؟ الأمر لم يعد ضرباً من الخيال، بل واقعاً تدرسه كبرى شركات التكنولوجيا مثل Apple وGoogle وMeta ضمن استراتيجياتها المستقبلية.

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وفق تقارير مسربة، تستعد Apple لإطلاق أول نظارات ذكية بحلول عام 2026، تتيح الترجمة الفورية، التنقل، التصوير، وتشغيل الموسيقى من دون الحاجة لهاتف. أما Meta، فتواصل استثماراتها في نظارات الواقع المعزز ضمن مشروع "الميتافيرس"، مما يمهد لبيئة افتراضية لا تعتمد على الهاتف المحمول.
وتدعم هذه التحولات تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، التي أصبحت تؤدي مهام البحث، التفاعل الصوتي، والتصوير بكفاءة متزايدة، مما يقلل تدريجياً الحاجة إلى الهاتف التقليدي.


لكن رغم هذه القفزات، تبقى الهواتف الذكية حجر الزاوية في الحياة اليومية. ويُتوقع أن يواجه "عصر ما بعد الهاتف" تحديات تتعلق بالخصوصية، التكلفة، والقبول المجتمعي، إضافة إلى الفجوة التقنية بين المجتمعات.

 

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