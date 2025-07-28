هواتف أندرويد أداة فعالة في الكشف المبكر عن الزلازل

التوسع والتأثير:
النظام يغطي الآن 2.5 مليار شخص في 98 دولة.
يعتمد على مستشعرات الحركة في الهواتف لإرسال بيانات لغوغل لتحديد موقع وقوة الزلزال.
أنواع التنبيهات:
Be Aware: للهزات الخفيفة (تنبيه غير مزعج).
Take Action: للهزات الأقوى (تنبيه بصوت عالٍ حتى في وضع "عدم الإزعاج").
النتائج:
ساعد النظام في رصد أكثر من 18,000 زلزال، مع إرسال 790 مليون تنبيه.
خلال عام، أصدر تنبيهات لـ1279 زلزالًا مع 3 إنذارات كاذبة فقط.
نجاح النظام مدعوم بانتشار هواتف أندرويد عالميًا، ويُعد مثالًا رائدًا على استخدام التكنولوجيا في تقليل خسائر الكوارث الطبيعية.
-
أخبار متعلقة
-
ناسا تواجه أزمة كبيرة مع احتمال فقدان 4,000 موظف
-
غوغل تطلق ميزة "Web Guide" لتنظيم نتائج البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي
-
تهديدات الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI من ChatGPT.. فما القصة؟
-
رسائل جوجل تستخدم تحديث RCS الجديد لتعزيز الصوت والأمان
-
جرب ملابسك أونلاين.. جوجل تطلق ميزة تجربة الملابس افتراضيا
-
كيف تُخفي ظهورك "أونلاين" على واتساب دون قطع الاتصال بالإنترنت؟
-
مع ميزات جديدة.. آبل تطلق نسخة اختبارية من "iOS 26"
-
الصين: التوازن بين الذكاء الاصطناعي والأمن يتطلب إجماعًا من العالم