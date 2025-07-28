هواتف أندرويد أداة فعالة في الكشف المبكر عن الزلازل

الوكيل الإخباري- باتت الزلازل تحدث بشكل يومي عالميًا، ما يفرض الحاجة لنظم تحذير فعالة وسريعة. وفي خطوة مبتكرة، طورت غوغل نظام إنذار مبكر يعتمد على هواتف أندرويد لرصد الزلازل وإرسال تنبيهات فورية للمستخدمين قبل بدء الاهتزازات.

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التوسع والتأثير:

النظام يغطي الآن 2.5 مليار شخص في 98 دولة.

يعتمد على مستشعرات الحركة في الهواتف لإرسال بيانات لغوغل لتحديد موقع وقوة الزلزال.



أنواع التنبيهات:

Be Aware: للهزات الخفيفة (تنبيه غير مزعج).

Take Action: للهزات الأقوى (تنبيه بصوت عالٍ حتى في وضع "عدم الإزعاج").



النتائج:

ساعد النظام في رصد أكثر من 18,000 زلزال، مع إرسال 790 مليون تنبيه.

خلال عام، أصدر تنبيهات لـ1279 زلزالًا مع 3 إنذارات كاذبة فقط.

نجاح النظام مدعوم بانتشار هواتف أندرويد عالميًا، ويُعد مثالًا رائدًا على استخدام التكنولوجيا في تقليل خسائر الكوارث الطبيعية.