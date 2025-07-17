هيمنة الاشتراكات الأسبوعية على أرباح تطبيقات iOS

🔹 الاشتراكات الأسبوعية أصبحت الأكثر شيوعًا في تحقيق الأرباح، وتشكل الآن 46% من إجمالي الإيرادات.
🔹 نمو الاشتراكات الأسبوعية بنسبة +9.5% مقابل نمو +6.3% فقط للشراء لمرة واحدة.
🔹 متوسط سعر الاشتراك الأسبوعي:
8.1 دولار في أمريكا
8.3 دولار في أوروبا
(بزيادة 12% خلال العام)
🔹 شركات كبرى مثل Spotify وCanva بدأت باختبار هذا النموذج.
🌍 توزيع الإيرادات جغرافيًا:
الولايات المتحدة: 48.9% من الإيرادات
أوروبا: 24.8%
أمريكا اللاتينية: 60% من الإيرادات تأتي من الاشتراكات الأسبوعية
الشرق الأوسط وأفريقيا: 53%
أوروبا: 38%
⚠️ ملاحظات سلبية:
انخفاض الاحتفاظ بالمستخدمين بعد أول 30 يومًا.
كثير من المستخدمين يتركون التطبيق بعد الاستخدام المؤقت.
💬 "النمو السريع قد يقلّل من القيمة طويلة الأمد للمستخدمين"، – أرييل ميكائيلي، Appfigures
💡 رؤى إضافية:
الاشتراكات الأسبوعية مربحة أكثر لفئات: الأدوات والإنتاجية
الاشتراكات السنوية لا تزال مفضلة في: الصحة، اللياقة، التصوير، الفيديو
تقديم فترة تجريبية مجانية يزيد قيمة المستخدم:
+64% في أمريكا
+58% في أوروبا
📉 ماذا عن أنظمة الدفع الخارجية؟
لا تحول ملحوظ حتى الآن.
انخفاض التحويلات يعوّق جدوى الدفع خارج App Store.
هناك احتمال أن تخفض Apple حصتها إلى 15–20% عالميًا.
-
أخبار متعلقة
-
جوجل تحوّل NotebookLM إلى "موسوعة معرفية ذكية"
-
ميزة جديدة من مايكروسوفت لإطالة عمر بطارية اللابتوب
-
يهدد عرش ChatGPT.. نموذج ذكاء اصطناعي جديد من "علي بابا"
-
خبر سيئ لمستخدمي واتساب... الإعلانات قادمة
-
ينطلق العام المقبل.. ماذا تعرف عن أول آيفون قابل للطي؟
-
خدعة بسيطة تطيل عمر بطارية "آيفون"
-
"ميتا" تزيل 10 ملايين حساب من فيسبوك بسبب المحتوى الزائف
-
"غوغل" تؤكد خططها لدمج كروم أو إس مع أندرويد