هيمنة الاشتراكات الأسبوعية على أرباح تطبيقات iOS

الوكيل الإخباري- في ظل التغيرات المتسارعة في سوق التطبيقات الرقمية، أصبحت نماذج الاشتراك أحد أهم محاور تحقيق الأرباح، لا سيما مع تزايد الاعتماد على الهواتف الذكية والخدمات الرقمية المتنوعة. وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة أصدرتها منصة Adapty، المتخصصة في تحليل إيرادات التطبيقات، عن تحوّل ملحوظ في سلوك المستخدمين واستراتيجيات المطورين، حيث أصبحت الاشتراكات الأسبوعية تمثل الشكل الأبرز لتحقيق العوائد المالية في تطبيقات iOS. ويأتي هذا التحول مدعومًا ببيانات دقيقة جمعت من أكثر من 11,000 تطبيق وبقيمة تتجاوز 1.9 مليار دولار، ما يوفر رؤى قيّمة حول مستقبل نموذج الاشتراكات وكيف يؤثر على تجربة المستخدم والربحية طويلة الأمد.

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أبرز نتائج التقرير:

🔹 الاشتراكات الأسبوعية أصبحت الأكثر شيوعًا في تحقيق الأرباح، وتشكل الآن 46% من إجمالي الإيرادات.

🔹 نمو الاشتراكات الأسبوعية بنسبة +9.5% مقابل نمو +6.3% فقط للشراء لمرة واحدة.

🔹 متوسط سعر الاشتراك الأسبوعي:

8.1 دولار في أمريكا

8.3 دولار في أوروبا

(بزيادة 12% خلال العام)



🔹 شركات كبرى مثل Spotify وCanva بدأت باختبار هذا النموذج.



🌍 توزيع الإيرادات جغرافيًا:

الولايات المتحدة: 48.9% من الإيرادات

أوروبا: 24.8%

أمريكا اللاتينية: 60% من الإيرادات تأتي من الاشتراكات الأسبوعية

الشرق الأوسط وأفريقيا: 53%

أوروبا: 38%



⚠️ ملاحظات سلبية:

انخفاض الاحتفاظ بالمستخدمين بعد أول 30 يومًا.

كثير من المستخدمين يتركون التطبيق بعد الاستخدام المؤقت.

💬 "النمو السريع قد يقلّل من القيمة طويلة الأمد للمستخدمين"، – أرييل ميكائيلي، Appfigures



💡 رؤى إضافية:

الاشتراكات الأسبوعية مربحة أكثر لفئات: الأدوات والإنتاجية

الاشتراكات السنوية لا تزال مفضلة في: الصحة، اللياقة، التصوير، الفيديو

تقديم فترة تجريبية مجانية يزيد قيمة المستخدم:

+64% في أمريكا

+58% في أوروبا



📉 ماذا عن أنظمة الدفع الخارجية؟

لا تحول ملحوظ حتى الآن.

انخفاض التحويلات يعوّق جدوى الدفع خارج App Store.

هناك احتمال أن تخفض Apple حصتها إلى 15–20% عالميًا.