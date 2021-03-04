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التربية تعلن قرارا بشأن طلبة المدارس

الخميس، 04-03-2021 02:08 م

واتسآب تصالح مستخدميها بإضافة ميزات استثنائية

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الوكيل الاخباري - أعلنت منصة التراسل الفوري "واتسآب" إضافة ميزات استثنائية، إلى أحد أبرز الإصدارات الخاصة بها.

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وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن منصة "واتسآب" أضافت مكالمات الصوت والفيديو إلى إصدارها لنسخة سطح المكتب.

 

وسيكون هذا التحديث متاحا على نسخة سطح المكتب من "واتسآب" على نظامي تشغيل "ويندوز" و"ماك".


وكانت منصة "واتسآب" قد أتاحت تلك الميزة منذ فترة على إصدار التطبيق على الهاتف المحمول الخاص بها أواخر العام الماضي.


وبدأت "واتسآب" في اختبار إضافة مكالمات الفيديو والصوت إلى نسخة سطح المكتب منذ أشهر عديدة، قبل أن تعلن عن طرحها رسميا، وتظهر أيقونة الدردشة الصوتية والمرئية على شاشة أكبر متى أرادوا التحدث إلى جهات الاتصال الخاصة بهم.


وفي الوقت الحالي، أعلنت "واتسآب" أنها لا توفر سوى المكالمات المشفرة من طرف إلى طرف، للتأكد من أنها ستعمل بشكل مثالي على سطح المكتب.

 

سبوتنيك

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