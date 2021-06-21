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الإثنين، 21-06-2021 04:22 م

واتسآب سيكون متاحا على هذه الأجهزة من دون إنترنت!

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الوكيل الاخباري - أعلن تطبيق التراسل الفوري "واتسآب"، السبت الماضي، عن إطلاقه قريبا ميزة جديدة ستمكن مستخدميه من استخدامه على أجهزة متعددة، دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

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وبحسب ما ذكره موقع "وابيتاإنفو"، فإن ميزة "الأجهزة المتعددة" قيد التطوير حاليا، ولكن من المتوقع إطلاقها خلال الشهرين المقبلين لكل من مختبري الإصدار التجريبي الخاص بهواتف "أندرويد" و"آيفون".

 

ووفقا للموقع، فقد أكد مارك زوكربيرغ، رئيس شركة "فيسبوك" التي تملك تطبيق "واتسآب" أن "ميزة "الأجهزة المتعددة" ستتوافر في غضون شهرين، ومع ذلك، فإنه لجعل الميزة مثالية، قد يستغرق الأمر وقتا أطول قليلا".

من جانبه قال مدير "واتسآب" إنه "بمجرد إطلاق الميزة سيكون المستخدمين قادرين على ربط ما يصل إلى 4 أجهزة بحساباتهم على التطبيق، مضيفا أن "واتسآب" سيسمح للمستخدمين أيضا بترحيل سجل الدردشة بين أجهزة "أندرويد" و"آيفون".


وكشف موقع "وابيتاإنفو" كذلك أن المكالمات الصوتية والمرئية ستعمل عبر جميع الأجهزة المرتبطة، مضيفا أن أولئك الذين لا يقومون بتحديث "واتسآب" الخاص بهم لن يتمكنوا من تلقي المكالمات أو الرسائل.

 

سبوتنيك

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