واتسآب يضع شروطا لاستخدام التطبيق في 2021

الوكيل الاخباري - كشفت تقارير عن أن تطبيق "واتسآب" قام بتحديث شروط الخدمة الخاصة به في عام 2021، والتي في حال عدم الموافقة عليها من جانب مستخدميه سيفقدون تواصلهم معه.

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وبحسب موقع "وابيتاإنفو"، فإن الشروط الجديدة تتعلق بكيفية معالجة تطبيق المراسلة الأكثر شهرة في العالم لبيانات المستخدم.



وينص التحديث على أنه "من خلال النقر على كلمة "موافق"، فإن المستخدمين يقبلون البنود الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 8 فبراير/ شباط 2021، وبعد هذا التاريخ، سيلزم قبول البنود الجديدة لمواصلة استخدام واتسآب"، وفي حالة الرفض سيكون الخيار الآخر هو حذف الحساب.



ولا يعلق "واتسآب" عادةً على الميزات التي لم يتم إصدارها، لكنه أكد لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية أنه يجب على جميع المستخدمين "الموافقة" على الشروط الجديدة بحلول 8 فبراير 2021 إذا كانوا يريدون الاستمرار في استخدام التطبيق.



يشار إلى أن تطبيق "واتسآب" واجه انتقادات بشأن طريقة عمله منذ أن اشتراه موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي في 2014 بصفقة قيمتها 19 مليار دولار.



وفي عام 2018، استقال مؤسس "واتسآب"، جان كوم، من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، وسط مخاوفه بشأن اختراق خصوصية المستخدمين وأمن البيانات.



وكتب كوم منتقدا في إحدى المدونات قبل وبيع "واتسآب" لشركة "فيسبوك": "في هذه الأيام ، تعرف الشركات حرفيا كل شيء عنك، وأصدقائك، واهتماماتك، ويستخدمون كل شيء لبيع الإعلانات".



وفي العام الماضي 2019، زعم مؤسس تطبيق المراسلة المنافس "تليغرام" أن "واتسآب" لن يكون آمنا أبدا بعد الكشف عن عيب أمني ضخم يهدد خصوصية 1.5 مليار مستخدم.



المصدر : سبوتنك









