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الثلاثاء، 03-11-2020 12:28 م

واتسآب يكشف عن أهم ميزة في العام لجميع المستخدمين

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الوكيل الإخباري _ تعد مشكلة ارسال رسائل بشكل خاطئ أو لأشخاص غير معنيين، من اكثر الامور التي تسبب احراجا للكثير من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري واتساب.

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وقد تم الكشف عن تسريبات تشير الى ان واتساب يعمل على اختبار ميزة تعد الأهم والأبرز لجميع مستخدميه ، وهي ميزة حذف الرسائل حتى 7 أيام بعد إرسالها. 


وقد أشار واتساب الى انه يمكن حذف جميع الرسائل المرسلة والمستلمة بشكل نهائي من كلا الطرفين، حتى بعد 7 أيام ضمن ميزة جديدة، سواء للمحادثات الفردية أو الجماعية.

 


المصدر : صدى البلد 

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