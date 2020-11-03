واتسآب يكشف عن أهم ميزة في العام لجميع المستخدمين

الوكيل الإخباري _ تعد مشكلة ارسال رسائل بشكل خاطئ أو لأشخاص غير معنيين، من اكثر الامور التي تسبب احراجا للكثير من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري واتساب.

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وقد تم الكشف عن تسريبات تشير الى ان واتساب يعمل على اختبار ميزة تعد الأهم والأبرز لجميع مستخدميه ، وهي ميزة حذف الرسائل حتى 7 أيام بعد إرسالها.





وقد أشار واتساب الى انه يمكن حذف جميع الرسائل المرسلة والمستلمة بشكل نهائي من كلا الطرفين، حتى بعد 7 أيام ضمن ميزة جديدة، سواء للمحادثات الفردية أو الجماعية.



المصدر : صدى البلد

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