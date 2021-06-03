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الخميس، 03-06-2021 02:54 م

واتساب تجعل الدردشة مع الشركات بكل سهولة

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الوكيل الإخباري - لا تزال منصة واتساب مهمة للعديد من المتاجر والشركات الأخرى حتى مع وجود مشكلة سياسة الخصوصية الخاصة بها.

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وتريد خدمة المراسلة جعل هذه المعاملات أسرع وأسهل من خلال التحديثات على واجهة برمجة تطبيقات الأعمال.


وكجزء من حدث F8، كشفت شركة فيسبوك عن بعض التحديثات على واجهة برمجة تطبيقات واتساب لتوسيع التجربة.

 

ولدى واتساب الآن أكثر من 2 مليار مستخدم على مستوى العالم. ولكن جهودها في مجال الأنشطة التجارية متواضعة في ظل وجود ما يزيد قليلاً عن 175 مليون شخص يتراسلون مع حسابات واتساب للأعمال يوميًا.


وتأتي هذه الأخبار في أعقاب كشف فيسبوك عن التوافر العام واجهة برمجة تطبيقات ماسنجر لمنصة إنستجرام.

 

وتعد فيسبوك وتطبيقاتها العديدة في صميمها خدمات للمستهلكين يستخدمها مليارات الأشخاص للبقاء على اتصال مع بعضهم بعضًا، والتسلية، والبقاء على اطلاع حول كل ما يهمهم.

 

فيسبوك تحل مشاكل واتساب للأعمال:

 

تحاول فيسبوك معالجة مشاكل واتساب للأعمال من مرحلة الإعداد إلى الرد على أنواع مختلفة من الرسائل.


ويتم الآن تسريع الوقت الذي يستغرقه إنشاء حساب أعمال واتساب إلى خمس دقائق. وتعمل فيسبوك على تسهيل استخدام الحساب بمجرد إعداده.


وستكون الشركات قادرة على الاستجابة بشكل أسرع للرسائل الواردة. ويمكنهم الآن إرسال رسائل إلى أولئك الذين اختاروا الاشتراك، على سبيل المثال حول توافر المخزون.


وتمنح الشركة الشركات التي تستخدم الأداة لخدمة العملاء خيار إنشاء ما يصل إلى 10 رسائل مكتوبة سابقًا لتسريع الردود. ويمكنهم أيضًا إعداد أزرار الرد لتوفير ردود سابقة التعبئة وشائعة من العملاء.

 

وبالإضافة إلى أخبار واتساب، تضيف فيسبوك أيضًا أداة أخرى إلى ماسنجر هي Login Connect.


وإذا قامت شركة ما بدمج تسجيل الدخول إلى فيسبوك، فإن ذلك يسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى التطبيق أو موقع الويب الخاص بها باستخدام بيانات فيسبوك، ومن ثم إجراء محادثة مع الشركة عبر ماسنجر.


ويعني ذلك أن المستخدم قادر على تتبع أي محادثات من مكان واحد. كما يمنح الشركة ذلك إمكانية الوصول إلى الأدوات التي أنشأتها لإجراء المحادثات في ماسنجر.


وقالت فيسبوك: إن اختبارات الخدمة تشير إلى أن 70 في المئة من المستخدمين يختارون استخدام أداة Login Connect.


بالإضافة إلى ذلك أوضحت فيسبوك أن هذا الإصدار التجريبي مغلق الآن. ولكنه سيكون متاحًا على نطاق أوسع في الأشهر المقبلة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 




 

 


 

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