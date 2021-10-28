الخميس 28-10-2021
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الخميس، 28-10-2021 02:51 م

واتساب تحظر ملايين الهواتف الأسبوع المقبل

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الوكيل الإخباري - أعلنت منصة واتساب أن بعض الهواتف الذكية التي تعمل بواسطة نظام تشغيل قديم تصبح غير متوافقة بدءًا من الأول من شهر نوفمبر.

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ويتطلب تشغيل المنصة أجهزة تعمل بنظام التشغيل أندرويد 4.1 والإصدارات الأحدث، أو iOS 10 والإصدارات الأحدث أو الهواتف التي تعمل بنظام KaiOS 2.5.1 أو أعلى، التي تشمل JioPhone و JioPhone 2.

وتحظر المنصة ملايين الهواتف في الأسبوع المقبل، مما يؤثر في مستخدمي آيفون وأندرويد. وتقول صفحة الأسئلة الشائعة: لم تعد الخدمة تدعم هواتف أندرويد التي تعمل بنظام التشغيل 4.0.4 والإصدارات الأقدم في الأول من شهر نوفمبر 2021.

وتستمر الأسئلة الشائعة في الحديث عن مستخدمي آيفون، مشيرة إلى أن التطبيق يتطلب الآن iOS 10 أو أحدث. وبعد الأول من شهر نوفمبر، يتم حظر المنصة عبر الأجهزة التي لم يتم تحديثها. حيث لم يعد بإمكان الأجهزة دعم التطبيق.

 

وتشمل أجهزة آيفون التي لا يمكن تحديثها بعد إصدار iOS 10 ما يلي iPhone 4S و iPhone SE و iPhone 6S.

ولن تتمكن من استخدام المنصة عبر أجهزة إل جي هذه Lucid 2 و Optimus F7 و Optimus F5 و Optimus L3 II Dual و Optimus F5 و Optimus L5 و Optimus L5 II و Optimus L5 Dual و Optimus L3 II و Optimus L7 و Optimus L7 II Dual و Optimus L7 II و Optimus F6 و Enact و Optimus L4 II Dual و Optimus F3 و Optimus L4 II و Optimus L2 II و Optimus Nitro HD و 4X HD و Optimus F3Q.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية


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