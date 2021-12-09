واتساب تدخل مجال مدفوعات العملات المشفرة

الوكيل الإخباري - أطلقت منصة واتساب إصدارًا تجريبيًا جديدًا يتيح لعدد محدود من الأشخاص في الولايات المتحدة إرسال الأموال واستلامها من داخل الدردشة باستخدام العملة المشفرة.





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وهذه الميزة مدعومة من Novi، المحفظة الرقمية لشركة ميتا التي تم إطلاقها كبرنامج تجريبي قبل ستة أسابيع، مع مدفوعات تمت باستخدام Pax Dollars (USDP)، وهي عملة مستقرة مربوطة بالدولار الأمريكي صادرة عن Paxos.



وتم الإعلان عن الخبر من قبل رئيس Novi، ستيفان كاسرييل، ورئيس واتساب، ويل كاثكارت. ووفقًا لموقع Novi الإلكتروني، فإن إرسال المدفوعات يشبه إلى حد كبير إرسال أي مرفق آخر في واتساب.

ويمكنك الوصول إلى الميزة عبر رمز مشبك الورق عبر نظام أندرويد أو رمز + في نظام التشغيل iOS، ومن ثم تحديد الدفع من القائمة التي تظهر.



ولا توجد رسوم لإرسال الأموال أو تلقيها، ولا توجد قيود على عدد المرات التي يمكن فيها إرسال المدفوعات. كما لا توجد رسوم للاحتفاظ برصيد في حساب Novi أو سحبه إلى حسابك المصرفي. ويتم تحويل المدفوعات على الفور.



وكان الإصدار التجريبي من Novi متاحًا في الأصل في الولايات المتحدة وغواتيمالا. ولكن موقع WABetaInfo يشير إلى أن المستخدمين في غواتيمالا لن يتمكنوا من الوصول إلى وظيفة مدفوعات واتساب الجديدة.



وبدلاً من ذلك، يتعين عليهم الاستمرار في استخدام تطبيق Novi المستقل. ولا تؤثر المدفوعات في التشفير التام بين الأطراف في واتساب، الذي يتم تطبيقه افتراضيًا لجميع المحادثات الشخصية.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



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