الخميس 09-12-2021
الوكيل الاخباري

إعفاء الزعبي من رئاسة البلقاء التطبيقية

الخصاونة: نؤكد ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة

مركز الأزمات يعلن عن إجراءات جديدة للقادمين إلى المملكة اعتبارا من الأحد.. تفاصيل

الاتحاد النسائي ينظم ندوة بمناسبة حملة الـ16 يوما الدولية

السفيرة الكندية تزور محطة دير علا للأبحاث الأثرية

المباشرة بزراعة الأشجار الحرجية على مداخل المحافظات الجنوبية والخط الصحراوي

اصابة مهربين وإحباط تهريب مخدرات خلال محاولة تسلل من سوريا

"السرطان" يخطف الطالب العمري من بين أهله ورفاقه في كلية الطب - صور

كما انفرد الوكيل .. الأردن يقرر رفع تزويد فلسطين بالكهرباء إلى 80 ميغاواط

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

الخميس، 09-12-2021 02:54 م

واتساب تدخل مجال مدفوعات العملات المشفرة

cb323c8d-1638-46d7-9f25-a11e773671c5_16x9_1200x676


الوكيل الإخباري - أطلقت منصة واتساب إصدارًا تجريبيًا جديدًا يتيح لعدد محدود من الأشخاص في الولايات المتحدة إرسال الأموال واستلامها من داخل الدردشة باستخدام العملة المشفرة.

اضافة اعلان

وهذه الميزة مدعومة من Novi، المحفظة الرقمية لشركة ميتا التي تم إطلاقها كبرنامج تجريبي قبل ستة أسابيع، مع مدفوعات تمت باستخدام Pax Dollars (USDP)، وهي عملة مستقرة مربوطة بالدولار الأمريكي صادرة عن Paxos.


وتم الإعلان عن الخبر من قبل رئيس Novi، ستيفان كاسرييل، ورئيس واتساب، ويل كاثكارت. ووفقًا لموقع Novi الإلكتروني، فإن إرسال المدفوعات يشبه إلى حد كبير إرسال أي مرفق آخر في واتساب.

 

ويمكنك الوصول إلى الميزة عبر رمز مشبك الورق عبر نظام أندرويد أو رمز + في نظام التشغيل iOS، ومن ثم تحديد الدفع من القائمة التي تظهر.


ولا توجد رسوم لإرسال الأموال أو تلقيها، ولا توجد قيود على عدد المرات التي يمكن فيها إرسال المدفوعات. كما لا توجد رسوم للاحتفاظ برصيد في حساب Novi أو سحبه إلى حسابك المصرفي. ويتم تحويل المدفوعات على الفور.


وكان الإصدار التجريبي من Novi متاحًا في الأصل في الولايات المتحدة وغواتيمالا. ولكن موقع WABetaInfo يشير إلى أن المستخدمين في غواتيمالا لن يتمكنوا من الوصول إلى وظيفة مدفوعات واتساب الجديدة.


وبدلاً من ذلك، يتعين عليهم الاستمرار في استخدام تطبيق Novi المستقل. ولا تؤثر المدفوعات في التشفير التام بين الأطراف في واتساب، الذي يتم تطبيقه افتراضيًا لجميع المحادثات الشخصية.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
istock-458610713-1170x600

آبل تحافظ على احتكارها للدفع في App Store أثناء استمرار القضية

twitter

المستخدمون المتميزون في تويتر يحصلون على معاملة خاصة

AdobeStock_322980307_Editorial_Use_Only

Kickstarter تنقل منصة التمويل الجماعي إلى البلوك تشين

2017-09-22-image-2

إنستاجرام تدافع عن إنجازاتها في مجال أمان المراهقين

17ipj-3-730x438

أمازون تغلق خدمة تصنيف المواقع Alexa.com

_121168004_gettyimages-1233346729

تويتر تختبر خلاصة الفيديو ضمن صفحة الاستكشاف

أخبار متعلقة
50272795-5c5c-4faf-a59b-9b168ffe6817

واتساب تطرح ميزات جديدة

miglior-posto-di-lavoro1

جوجل تحذر من استخدام المعدنين لحسابات سحابية مخترقة

google-play-

غوغل تستعد لإعادة تصميم موقع غوغل بلاي بشكل كامل

3-64

مدير أبل يكشف عن استثماره في العملات المشفرة