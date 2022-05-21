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السبت، 21-05-2022 10:51 ص

واتساب تستعد لإطلاق ميزات متميزة للشركات

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الوكيل الإخباري - تستعد منصة واتساب لجلب خدمات واجهة برمجة التطبيقات السحابية المجانية في دفعة لجذب المزيد من الشركات من أجل استخدام التطبيق، وذلك وفقًا لتصريحات مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، في حدث الشركة Conversations الذي يركز على التراسل.

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وتزيد واتساب من عائداتها من خلال الإطلاق العالمي لواجهة برمجة التطبيقات السحابية وقريبًا، فئة مدفوعة لتطبيق الأعمال. وتواصل المنصة دفعها نحو سوق الأعمال مع إطلاقها لهذه الواجهة لجميع الشركات في جميع أنحاء العالم.


ودخلت واجهة برمجة التطبيقات السحابية مرحلة الاختبار التجريبي في شهر نوفمبر الماضي. وتمثل إصدارًا سحابيًا من واجهة برمجة تطبيقات واتساب للأعمال، وهو أول منتج يجلب إيرادات للمنصة. ولكن تمت استضافته عبر البنية التحتية للشركة الأم ميتا.


وكانت الشركة تبني منصة واجهة برمجة تطبيقات الأعمال على مدار السنوات العديدة الماضية كإحدى الطرق الرئيسية التي يمكن أن يجني بها تطبيق المراسلة المجاني المال. وتدفع الشركات إلى واتساب على أساس كل رسالة، بأسعار تختلف حسب المنطقة وعدد الرسائل المرسلة.


واعتبارًا من أواخر العام الماضي، استخدمت عشرات الآلاف من الشركات الإصدار غير السحابي من منصة واجهة برمجة تطبيقات الأعمال، بما في ذلك العلامات التجارية مثل فودافون وبي إم دبليو والخطوط الجوية الملكية الهولندية وايبيريا للخطوط الجوية وغيرها. وهذا الإصدار المحلي من واجهة برمجة التطبيقات مجاني للاستخدام.


ومع ذلك، يهدف الإصدار السحابي إلى جذب الشركات الصغيرة وتقليل وقت التكامل من أسابيع إلى دقائق. كما أنه مجاني.


وتدمج الشركات واجهة برمجة التطبيقات مع أنظمتها، حيث يكون اتصال واتساب عادةً جزءًا واحدًا فقط من استراتيجية المراسلة والاتصال.


وقد يرغبون أيضًا في توجيه اتصالاتهم إلى الرسائل القصيرة وتطبيقات المراسلة الأخرى ورسائل البريد الإلكتروني.


البوابة العربية للأخبار التقنية 

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