الثلاثاء 09-05-2023
الوكيل الاخباري

توضيح حول آلية دفع رسوم الخدمات الجديدة التي تم اضافتها على تطبيق سند

تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 768 دولاراً

صرف رواتب معلمي الإضافي (الأردنيين) الأسبوع القادم

الجامعة الهاشمية تنعى الدكتور الفريجات

التربية: تحويل رواتب الإضافي السوريين والمخيمات للبنوك الأربعاء

شكاوى مواطنين من عدم إلتزام مطاعم شعبية بالأسعار

أردوغان يعلن زيادة أجور العمالة الحكومية 45%

توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان خلال وجوده في المحكمة

تركيا تعلن عن إنشاء مركز تنسيق عسكري في سوريا

الصرافين: توقع ارتفاع نسبة حوالات المغتربين الأردنيين من 5 -15% الصيف الحالي

الثلاثاء، 09-05-2023 02:50 م

واتساب تطور وظيفة استطلاع الرأي

2023591419201979T


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة واتساب تطوير وظيفة استطلاع الرأي، بإنشاء استطلاعات رأي تسمح بالتصويت لمرة واحدة فقط.

وأوضحت الشركة  أن على المستخدم، الذي يرغب في إنشاء استطلاع رأي، تعطيل الخيار "allow multiple answers"  قبل نشر الاستطلاع.

اضافة اعلان


ومع الميزة الجديدة من المفترض أيضاً أن يصبح العثور على استطلاعات الرأي في الدردشات وتتبع النتائج أسهل.


وسيحصل الآن منشئو الاستطلاع على إشعارا عند الاستجابة له، كما يمكن أيضا تصفية الدردشات حسب استطلاعات الرأي، تماما كما هو الحال مع الصور أو مقاطع الفيديو أو الروابط.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image6457904cdef0f

تقنية على 'سناب شات' تهدد صحة مستخدميه

GettyImages-1154399861

لماذا تطارد غوغل محركات البحث الأخرى؟

snapchat-logo

كيفية حظر شخص ما على سناب شات

ةتةتةت

آبل تخسر قضية حقوق نشر في أمريكا

main_image645950978af06

تحذير لمستخدمي واتساب من هذه الأرقام

لففلفل

كيف تخزن بياناتك الشخصية بطريقة آمنة؟

أخبار متعلقة
لففلفل

كيف تخزن بياناتك الشخصية بطريقة آمنة؟

62-143345-saudi-open-whatsapp-connection-question-answered_700x400

قريباً .. واتساب تطرح ميزة للدردشات