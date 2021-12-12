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الأحد، 12-12-2021 10:03 ص

واتساب تعلن عن ميزات تنطلق العام المقبل 2022

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الوكيل الإخباري - من المتوقع أن يحصل مستخدمو نظام المراسلة الشهير واتساب WhatsApp، على سلسلة كبيرة من التحديثات الجديدة، والتي ستصل إلى التطبيق في العام المقبل 2022.

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وحسبما ذكر موقع "southwalesargus"، يعد واتساب جزءا من إمبراطورية الوسائط الاجتماعية المملوكة لمارك زوكربيرج، والتي تشمل أيضا منصتي فيسبوك وإنستغرام التي يستخدمها الملايين حول العالم، لذا تخطط شركة "ميتا" فيسبوك سابقا، لإضافة مجموعة ميزات متطورة لخدماتها في عام 2022 بتحسين تجربة المستخدم.

وفيما يلي أهم 5 ميزات متوقع ظهورها في تطبيق واتساب خلال 2022:

 

1. حذف غير محدود للجميع:
يحصل مستخدم واتساب حاليا، على وقت محدود قبل أن يحذف الرسالة لدى الجميع في الدردشة، وهو يقدر بـ68 دقيقة و16 ثانية، قبل أن تصبح الرسالة المرسلة غير قابلة للحذف للجميع في الدردشة ولن تتمكن من حذفها لديك.

 

2. تسجيل الخروج من واتساب:
ادعى WABetaInfo، وهو موقع ويب مخصص في اخبار واتساب، أن تطبيق التراسل الأشهر يختبر ميزة جديدة تدعى "تسجيل الخروج"، حيث تم رصد الميزة الجديدة داخل الإصدار التجريبي الجديد من التطبيق على أندرويد، وهي تتيح لك تسجيل الخروج على جهاز واحد مع الاستمرار في تسجيل الدخول على جهاز آخر.

 

3. عرض Instagram Reels:
تشير المزيد من أخبار متتبع واتساب WABetaInfo، إلى أن خدمة الدردشة الاجتماعية قد تضيف قريبا، ميزة مخصصة لعرض مقاطع ريلز على إنستغرام مباشرة من تطبيق واتساب، وربما يكون هذا جزءا من خطة ميتا لدمج جميع الخدمات التي تمتلكها.

 

4. اقرأ لاحقا:
ميزة "أقرأ لاحقا" هي في الأساس نسخة محدثة من ميزة الدردشات المؤرشفة، والتي عند تفعيلها ستقوم بإخفاء وكتم صوت الإشعارات من الدردشات التي يقوم المستخدم بتصنيفها كمزعجة، وستشمل هذه الميزة أيضًا "وضع الإجازة" حيث سيعمل خيار القراءة لاحقًا بنفس طريقة الدردشات المؤرشفة في الإصدار الحالي من واتساب.

 

5. الاختباء من جهات اتصال محددة:
في الإصدار الحالي من واتساب، يمكنك إخفاء آخر ظهور لك او آخر توقيت كنت متصلا فيه على التطبيق من جميع جهات اتصالك، ولكن لا يمكنك إخفاء آخر ظهور عن جهات اتصال محددة، ولكن تعمل خدمة التراسل على تغيير هذا الخيار، بحيث عندما تذهب إلى إعدادات "آخر ظهور"، سترى خيارا إضافيا يدعى “جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء”، وباستخدامه يمكنك تحديد جهات الاتصال التي تريد إخفاء تفاصيل آخر ظهور لك منها.

 

المصدر - البيان 

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