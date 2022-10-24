واتساب يتوقف عن العمل على ملايين الاجهزة اليوم

الوكيل الإخباري-يتوقف اعتبارًا من اليوم الاثنين، التطبيق الشهير "واتساب" عن العمل في ملايين هواتف آيفون التي تعمل على نظامي التشغيل iOS 10، وiOS 11.

اضافة اعلان



ووفقًا لتقارير نشرتها شركة "ميتا" المالكة لتطبيق التراسل، فإن الدعم سيتوقف عن الهواتف التي تعمل على نظامي التشغيل iOS 10 وiOS 11، ولن تحصل على تحديثات أو ميزات قادمة، ومن بين الهواتف التي سيتوقف الدعم عنها iPhone 5 وiPhone 5C.



وكشفت الشركة في شهر مايو الماضي، أن النظام سيسقط عن أي أجهزة آيفون؛ فلا يمكنها تشغيل نظام التشغيل iOS12 أو الأحدث.





سبق

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة