الخميس 2026-04-30 09:44 ص

واتساب يختبر عرض تحديثات الحالة داخل تبويب المحادثات

واتساب
واتساب
 
الخميس، 30-04-2026 09:10 ص

الوكيل الإخباري-   يختبر تطبيق واتساب موضع تحديثات الحالة ضمن تبويب المحادثات مع عدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية لنظام أندرويد.

ومع هذا الطرح، سيتمكن بعض المستخدمين من عرض تحديثات الحالة بشكل مختصر في قائمة المحادثات.
وسيتمكن المستخدمون من رؤية تحديثات الحالة مباشرة في قائمة المحادثات، إذ يعرض واتساب حاليًا هذه التحديثات في شريط التطبيق العلوي؛ ما يتيح الاطلاع عليها فور فتح التطبيق.


ويعرض واتساب في الشريط العلوي ما يصل إلى ثلاث جهات اتصال شاركت مؤخرًا تحديثًا للحالة، فيما يمكن للمستخدمين التمرير لأسفل لعرض القائمة الكاملة لتحديثات الحالة.


ويتضمن هذا القسم أيضًا تحديثات من جهات الاتصال المؤرشفة ومن الأشخاص الذين لا توجد محادثات نشطة معهم.


ومع هذا التغيير، أصبحت تحديثات الحالة مدمجة مباشرة في أعلى قائمة المحادثات؛ ما يسهّل عرضها دون الحاجة إلى الانتقال إلى تبويب "التحديثات".


بالإضافة إلى ذلك، يتم إخفاء علامة "WhatsApp" في أعلى اليسار عند توفر تحديثات الحالة، وتظهر عند التمرير لأسفل في واجهة التطبيق.


وتبدو إضافة تحديثات الحالة في شريط التطبيق العلوي أقرب إلى تجربة منها إلى إطلاق نهائي لجميع المستخدمين، وذلك بهدف مساعدة واتساب على مراقبة كيفية تفاعل المستخدمين مع هذه الميزة في بيئة استخدام حقيقية.


ومن خلال هذا الاختبار المحدود، يستطيع التطبيق جمع الملاحظات وتقييمها، ولأنها لا تزال تجريبية، فلن تظهر أي إعلانات بين تحديثات الحالة عند عرضها من خلال الشريط الجديد في تبويب المحادثات.


وتتوفر ميزة عرض تحديثات الحالة في شريط التطبيق العلوي لبعض مختبري النسخة التجريبية الذين قاموا بتثبيت آخر تحديث تجريبي لواتساب لنظام أندرويد من متجر غوغل بلاي.

 
 


عباس النوري

فن ومشاهير عباس النوري يعلق على جدل شارة مسلسل "مطبخ المدينة"

الرئيس الأمريكي يطلق على "هرمز" اسم "مضيق ترامب"

عربي ودولي الرئيس الأمريكي يطلق على "هرمز" اسم "مضيق ترامب"

أكبر حاملة طائرات أمريكية تغادر الشرق الأوسط بعد 300 يوم

عربي ودولي أكبر حاملة طائرات أمريكية تغادر الشرق الأوسط بعد 300 يوم

تعبيرية

منوعات اتخذوا أخطر قراراتكم في هذا التوقيت فقط

تثبيت الحكم بالسجن المؤبد في قضية هزّت نيوزيلندا والعالم بأكمله

عربي ودولي تثبيت الحكم بالسجن المؤبد في قضية هزّت نيوزيلندا والعالم بأكمله

انتحار مطلوب للقضاء أثناء محاولة اعتقاله من منزله

منوعات انتحار مطلوب للقضاء أثناء محاولة اعتقاله من منزله في كردستان العراق

تكشف الفتحات الصغيرة أسفل علبة سماعات AirPods Pro عن توجه متزايد لدى شركة أبل نحو دمج وظائف تقنية داخل تفاصيل تصميمية دقيقة. ويثير تصميم علبة سماعات AirPods Pro تساؤلات لدى العديد من المستخدمين، خاصة

تكنولوجيا ميزة خفية في علبة AirPods Pro قد لا تعرفها

واتساب

تكنولوجيا واتساب يختبر عرض تحديثات الحالة داخل تبويب المحادثات



 
 






