واتساب يختبر عرض تحديثات الحالة داخل تبويب المحادثات

ومع هذا الطرح، سيتمكن بعض المستخدمين من عرض تحديثات الحالة بشكل مختصر في قائمة المحادثات.
وسيتمكن المستخدمون من رؤية تحديثات الحالة مباشرة في قائمة المحادثات، إذ يعرض واتساب حاليًا هذه التحديثات في شريط التطبيق العلوي؛ ما يتيح الاطلاع عليها فور فتح التطبيق.
ويعرض واتساب في الشريط العلوي ما يصل إلى ثلاث جهات اتصال شاركت مؤخرًا تحديثًا للحالة، فيما يمكن للمستخدمين التمرير لأسفل لعرض القائمة الكاملة لتحديثات الحالة.
ويتضمن هذا القسم أيضًا تحديثات من جهات الاتصال المؤرشفة ومن الأشخاص الذين لا توجد محادثات نشطة معهم.
ومع هذا التغيير، أصبحت تحديثات الحالة مدمجة مباشرة في أعلى قائمة المحادثات؛ ما يسهّل عرضها دون الحاجة إلى الانتقال إلى تبويب "التحديثات".
بالإضافة إلى ذلك، يتم إخفاء علامة "WhatsApp" في أعلى اليسار عند توفر تحديثات الحالة، وتظهر عند التمرير لأسفل في واجهة التطبيق.
وتبدو إضافة تحديثات الحالة في شريط التطبيق العلوي أقرب إلى تجربة منها إلى إطلاق نهائي لجميع المستخدمين، وذلك بهدف مساعدة واتساب على مراقبة كيفية تفاعل المستخدمين مع هذه الميزة في بيئة استخدام حقيقية.
ومن خلال هذا الاختبار المحدود، يستطيع التطبيق جمع الملاحظات وتقييمها، ولأنها لا تزال تجريبية، فلن تظهر أي إعلانات بين تحديثات الحالة عند عرضها من خلال الشريط الجديد في تبويب المحادثات.
وتتوفر ميزة عرض تحديثات الحالة في شريط التطبيق العلوي لبعض مختبري النسخة التجريبية الذين قاموا بتثبيت آخر تحديث تجريبي لواتساب لنظام أندرويد من متجر غوغل بلاي.
-
أخبار متعلقة
-
ميزة خفية في علبة AirPods Pro قد لا تعرفها
-
"أبل" تستعد لإطلاق ميزة جديدة في "App Store".. إليكم التفاصيل!
-
خلل غير مألوف يضرب هواتف "آيفون 17"!
-
سناب شات تطلق إعلانات ذكية داخل المحادثات لتعزيز التفاعل مع المستخدمين
-
واتساب يوقف دعم هواتف أندرويد القديمة بدءًا من سبتمبر 2026
-
بين "ميتا" و"غوغل".. حرب النظارات الذكية تشتعل لخلافة الهواتف
-
ابتكار يثير الجدل.. قط يحجب الشاشة للحد من إدمان مواقع التواصل
-
"أبل" تخطط لإطلاق جهازين جديدين