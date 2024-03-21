الخميس 21-03-2024
الوكيل الاخباري
 

مجلس الإفتاء يقدر زكاة الفطر للفرد في الاردن

الخارجية: إجلاء 61 مواطناً أردنياً من قطاع غزة

ولي العهد يهنئ بذكرى معركة الكرامة وعيد الأم: شكشكتني بالكرامة

تعرض سفينة لإطلاق نار بالقرب من سواحل اليمن

خبير دستوري يكشف عن فئتين سيشملهم العفو العام

بث مباشر.. مباراة الأردن والباكستان- رابط

الاحتلال يجبر النازحين بمستشفى الشفاء على التوجه جنوبا

استمرار دوام عدد من أسواق الاستهلاكية المدنية يوم غد الجمعة

واتساب يختبر ميزة جديدة .. تتعلق بالفويس نوت

تجار الكهرباء والإلكترونيات عن عيد الأم: حركة شرائية ضعيفة جداً

الخميس، 21-03-2024 11:43 ص

واتساب يختبر ميزة جديدة .. تتعلق بالفويس نوت

202432014117348PK


الوكيل الإخباري- يختبر تطبيق واتساب منح المستخدمين ميزة تفريغ الملاحظات الصوتية، المعروفة باسم "فويس نوت"، من دون ضرورة الاستماع إليها.

وكانت منصة واتساب أعلنت سابقاً أنها تختبر هذه الميزة على الأجهزة العاملة بنظام "آي أو أس" ولكن تم اكتشاف اليوم أن التجارب بدأت على أنظمة أندرويد أيضاً.

اضافة اعلان


وبحسب موقع "واتساب بيتا إنفو" الإلكتروني، تم تصميم هذه الميزة لتعزيز راحة المستخدمين الذين يفضلون قراءة النص على الاستماع إلى الملاحظات الصوتية، مما يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام.

 

مع الميزة التي يتم اختبارها، أن تطوير هذه الميزة تسير بسرعة وأن واجهتها باتت شبه مستعدة لكي يتم إطلاقها رسمياً.

استخدام الميزة
من أجل استخدام ميزة إظهار الكلمات في الملفات الصوتية - الفويس نوت- ، يجدر بالمستخدمين تنزيل 150 ميغابايت من البيانات، من أجل فتح نافذة آمنة للتواصل بين خوادم هذه الميزة والمستخدمين.


وسيستخدم واتساب نظام التعرف إلى الصوت من أجل تفريغ النص، في عملية تحدث بشكل آمن على أجهزة المستخدمين بدلاً من خوادم المنصة، ما يعني درجة أمان أفضل، وسرعة معالجة أكبر.

 


بمجرد تنزيل الحزمة الإضافية، ستدمج واتساب النص المفرغ إلى فقاعات الـ"فويس نوت"، مما يضمن أن المستخدمين يمكنهم قراءة الرسائل الصوتية بسهولة حتى في الحالات التي لا يمكنهم فيها تشغيل الصوت.

 


ولا تعزز هذه الميزة وصول المستخدمين ذوي الإعاقات السمعية فقط ولكنها تلبي أيضاً احتياجات المستخدمين في البيئات الصاخبة أو الحالات التي قد لا يكون فيها الاستماع إلى الصوت ممكناً.

 


يشار إلى أن هذه الميزة تم رصدها في النسخة التجريبية من واتساب رقم 2.24.7.8 على نظام أندرويد، ولم يتم إطلاقها بعد حتى الآن بانتظار تحسين هذه الميزة بشكل أفضل لكي تكون متاحة لجميع المستخدمين حول العالم.

 

24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
111

هل تواجه صعوبة في العثور على هاتفك وهو مغلق؟.. ميزة طال انتظارها

0e93cc20-1f17-11ee-941e-23d1e9ab75fa

"تيك توك" يستنفر مستخدميه قبل اعتماد قانون الحظر الأمريكي

11

ميزة جديدة من انستغرام لجميع المستخدمين

33

مجموعة من التطبيقات الرمضانية التي يحتاجها كل مسلم

WhatsApp Image 2024-03-14 at 11.33.14 AM

ماذا يعني اقرار مشروع قانون امريكي بحظر تيك توك ؟

22

آبل تحذر مستخدمي آيفون من عادة خاطئة تعرضهم للإصابة

أخبار متعلقة
111

هل تواجه صعوبة في العثور على هاتفك وهو مغلق؟.. ميزة طال انتظارها

11

ميزة جديدة من انستغرام لجميع المستخدمين

WhatsApp Image 2024-02-25 at 12.19.51 PM

حيلة ذكية في واتساب لمعرفة من قام بحظرك !