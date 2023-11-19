الأحد 19-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الملك يستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية ويؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

إصابة شابين واعتقال ستة آخرين خلال العدوان المتواصل على جنين ومخيمها

التربية: لا تعليق لدوام طلبة الفترة المسائية اليوم

الإعلام الإسرائيلي: الاشتباه بتسلل مسيّرتين من لبنان

116 الف اسطوانة غاز سحوبات المملكة أمس السبت

الارصاد الجوية: تساقط غزير للامطار في اربد -فيديو

عبور نحو 3 آلاف مسافر قادم ومغادر من معبر الملك حسين الشهر الماضي

تحذيرات هامة من أمانة عمّان للمواطنين

سرايا القدس: استهدفنا جنود الاحتلال بقذائف الهاون

الاحتلال يدمر 4 مساجد في قصفه مخيم جباليا

عاجل

الإعلام الإسرائيلي: الاشتباه بتسلل مسيّرتين من لبنان

الأحد، 19-11-2023 11:12 ص

واتساب يضيف ميزة هامة لجميع المستخدمين -صورة

DRFyfvrNdJVdAr9u78oydGvyVhiRyL7DTeHzMjhT


الوكيل الإخباري - أضافت شركة “ميتا” مزية جديدة إلى تطبيق “واتساب” تتيح للمستخدمين إنشاء حسابين في هاتف واحد والتبديل بين الحسابين بسهولة.

فمن الآن وصاعدا، لن تحتاج إلى استخدام جهاز إضافي أو تسجيل الخروج من حسابك باستمرار لتتمكن من استخدام حسابين مختلفين في “واتساب”.

يتطلب إنشاء حسابين في تطبيق “واتساب” في هاتف واحد رقمي هاتف منفصلين وبطاقة اتصال أو هاتف يقبل شرائح الاتصال المتعددة أو eSIM. ويحتاج أيضًا إلى الهاتف الثاني لتلقي رمز المرور لمرة واحدة الذي ترسله منصة “واتساب” عبر الرسائل القصيرة للوصول إلى حسابك الثاني في جهاز مختلف.

بمجرد إضافة حساب جديد، يمكنك التبديل بينهما بسهولة للوصول إلى الدردشات والمجتمعات والمكالمات المتعلقة بكل حساب.

اضافة اعلان


كيفية إنشاء حساب ثانٍ في “واتساب”

لإنشاء حساب ثانٍ في “واتساب”، يمكنك إضافة رقم جديد تمامًا أو إضافة رقم تستخدمه في هاتف آخر، وقبل البدء بإنشاء الحساب، من المهم معرفة أنه لا يجب إزالة الحساب الموجود في الجهاز الآخر قبل إضافته إلى الجهاز الجديد، لأن “واتساب” سيرسل رمز التحقق إلى الجهاز الآخر.

وللبدء بإنشاء حساب ثانٍ، اتبع الخطوات التالية:

*انتقل إلى تطبيق “واتساب” في هاتف أندرويد.

*انقر فوق زر القائمة الثلاثي النقاط في الجهة اليُمنى العلوية، ثم اختر (الإعدادات) Settings.

*انقر فوق السهم في الجهة اليُمنى العلوية، مقابل صورة حسابك الشخصي ورقم هاتفك.

*انقر فوق خيار (إضافة حساب) Add account.

ستظهر شاشة خاصة بإضافة حساب جديد، وبعد الموافقة على شروط الخدمة، حدّد بلدك وأضف رقم هاتفك.

بعد التحقق من رقم هاتفك، ستظهر رسالة للتحقق إذا كنت ترغب في النسخ الاحتياطي أو نقل محتوى الحساب من هاتف قديم، أو ستنتقل مباشرة إلى شاشة معلومات الحساب الشخصي لإعداد حسابك الجديد.

كيفية التبديل بين الحسابات في واتساب

يمكنك التبديل بين حسابات “واتساب” بسهولة وبشكل مباشر، وبمجرد أن يصبح حسابك الثاني جاهزًا، سيظهر خيار جديد في القائمة الرئيسية يسمح لك بالتبديل بين الحسابين.

ولتبديل الحسابات، انقر فوق رمز القائمة الثلاثي النقاط في الجهة اليُمنى العلوية، ثم انقر فوق خيار تبديل الحسابات (Switch accounts).

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
آيفون 16

آيفون 16 سيتميز بتصميم حراري جديد

شركة-مايكروسوفت

مايكروسوفت تطلق تطبيق ويندوز للاتصال عن بعد

download (2)

أبل تعتزم تبني نظام لتحسين تبادل الرسائل بين آيفون وأندرويد

d7952768941501bcdd68a7d6b72529fd

إنستغرام يتيح تقييد المنشورات والمقاطع على الأصدقاء المقربين

ساعة-آبل-قد-تراقب-نسبة-السكر-في-الدم

5 ميزات لساعة آبل يمكن أن تفيد مرضى السكري

4545454

لحاملي الآيفون ترقبوا.. أبل تعتزم إجراء تغييرات شاملة بنظام IOS 18 القادم

أخبار متعلقة
whatsapp-logo

رغم مخاوف المستخدمين.. واتساب قد يبدأ بعرض الإعلانات

82023965557266142993

واتساب يختبر ميزة البحث عن الرسائل حسب التاريخ