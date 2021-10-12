واتساب يطرح ميزة جديدة للتسجيلات الصوتية.. ما هي؟

الوكيل الإخباري- يعتزم تطبيق واتساب إطلاق ميزة تتيح إيقاف الرسائل الصوتية التي تقوم بتسجيلها، ثم متابعتها لاحقاً من حيث توقفت دون الحاجة إلى بدء التسجيل مرة أخرى.

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وذكر موقع WABetaInfo أن تطبيق واتساب بصدد إطلاق ميزة تتيح إيقاف (pause) الرسائل الصوتية التي تقوم بتسجيلها، ومتابعتها لاحقاً من حيث توقفت دون الحاجة إلى بدء التسجيل مرة أخرى، من خلال زر تسجيل آخر ستجده بمحاذاة صندوق الكتابة وعندما تضغط عليه يمكنك استئناف تسجيل بريدك الصوتي بالضبط من حيث توقفت.



وليس هذا هو التحسين الوحيد المتوقع إضافته إلى رسائل البريد الصوتي على واتسآب، فقد تمّ الإبلاغ مؤخراً أن واتساب سيطلق مشغل بريد صوتي "عالمي"، والذي سيسمح لك بالاستماع إلى رسائل البريد الصوتي حتى دون الدخول إلى (الدردشات) التي تمّ فيها إرسال الرسائل إليك.

المصدر: الميادين

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