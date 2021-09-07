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الثلاثاء، 07-09-2021 04:26 م

واتس آب تطلق أخيرا أفضل تحديث للتطبيق منذ سنوات

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الوكيل الاخباري- أصدرت "واتس آب" أخيرا ميزة لطالما طالب بها مستخدمو "أندرويد" وiOS. ولكن ملايين الأشخاص للأسف لن يتمكنوا من استخدام الأداة المطلوبة عند إطلاقها.

أضافت "واتس آب" القدرة على نقل البيانات مباشرة من جهاز iOS إلى هاتف "أندرويد". وتعني الميزة أنه يمكن لمستخدمي "واتس آب" أخيرا نقل مكتبة الرسائل الخاصة بهم من "آيفون" إلى جهاز "أندرويد" عن طريق ربط جهازي آبل وغوغل باستخدام كابل. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في الاستفادة من هذه الميزة سهلة الاستخدام عند الإطلاق، فقد تحتاج إلى شراء هاتف جديد. وهذا لأن ميزة "واتس آب" الجديدة متاحة فقط على أجهزة "سامسونغ غالاكسي".

وأعلن عن الميزة خلال أحدث حدث Unpacked من سامسونغ، مع توفر ميزة "واتس آب" في البداية على Galaxy Z Fold 3 وZ Flip 3. وهي متوفرة الآن على جميع أجهزة "سامسونغ غالاكسي" التي تعمل بنظام Android 10 أو أحدث.

وإذا كان لديك هاتف "أندرويد" لم تصنعه سامسونغ، فسيتعين عليك إما شراء جهاز "غالاكسي" جديد - أو الانتظار حتى تشق هذه الميزة طريقها إلى هاتفك.

وستكون الميزة متاحة عبر تطبيق Smart Switch من سامسونغ.

وسيجعل هذا الانتقال من iOS إلى "أندرويد" أسهل كثيرا، حيث كان نقل محادثات "واتس آب" سابقا بين الأجهزة يتطلب استخدام Google Drive أو نسخ iCloud الاحتياطية.

وفي حين أن ميزة "واتس آب" متاحة فقط لمستخدمي "أندرويد" من سامسونغ، إلا أن الخبر السار هو أنها ستصبح متاحة على نطاق أوسع في المستقبل.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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