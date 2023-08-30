واتس آب لنظام ماك يحصل على دعم للمكالمات الجماعية

الوكيل الإخباري- يوفر تحديث واتس آب الجديد لنظام التشغيل MacOS على أجهزة ماك إمكانية إجراء مكالمات جماعية.. والآن، يمكن للمستخدمين الاتصال بما يصل إلى ثمانية أشخاص في مكالمات الفيديو، و32 في المكالمات الصوتية.



وعلى الرغم من أن هذا يمثل جزءاً صغيراً من ميزة الاجتماعات التي تضم 100 شخص والتي يدعمها زوم، إلا أنه سيفيد مستخدمي واتس آب كخدمة أساسية للاتصال.

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ويختار الكثيرون خدمة واتس أب بدلاً من زوم لأنها تحتوي على تشفير شامل واتصال عبر الأنظمة الأساسية.. وبفضل إعادة التصميم، هناك سبب آخر لاختيار واتس أب على منافسيه، حيث تمت إضافة بعض الميزات الإضافية التي تعزز تجربة واتس أب على أجهزة آبل.



وتمت إعادة تصميم مظهر التطبيق بالكامل أيضاً.. والآن، تم تحسين تطبيق واتس أب لنظام تشغيل ماك ليناسب الشاشة الكبيرة، ما يوفر تجربة بصرية أفضل.. وإذا تم تنفيذ تطبيق ماك الجديد مثل ويندوز، فإنه يستفيد الآن أيضاً من المزامنة المحسنة عبر الأجهزة وربط الأجهزة بشكل أسرع.. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم الآن معاينات الروابط والملصقات.



وستكون بعض الميزات الأكثر بروزاً التي توفرها عملية إعادة التصميم هذه هي شاشة سجل المكالمات، والقدرة على تلقي إشعارات المكالمات عند إغلاق التطبيق.. وستكون هذه الأخيرة مفيدة لأولئك الذين لا يريدون أن يستهلك التطبيق موارد جهاز ماك الخاص بهم، ولكن لا يريدون تفويت أي مكالمات واردة مهمة لأن واتس أب مغلق.



إضافة رائعة أخرى هي أنه يمكن للمستخدمين الآن سحب الملفات وإفلاتها في الدردشات، ما يجعل تجربة مشاركة الملفات أسهل.. بالإضافة إلى ذلك، لنفترض أن محادثة فيديو قد بدأت بالفعل، لكنك فاتتك المكالمة: في هذه الحالة، لن تحتاج إلى إعادة تهيئة المكالمة بعد الآن، حيث توجد الآن طريقة للانضمام إلى المكالمات الواردة من دون إزعاج الجميع.



ويمكنك اختبار تطبيق واتس أب الجديد لنظام تشغيل ماك عن طريق تنزيله من موقع المطور.. وحالياً، لا توجد طريقة للحصول على الإصدار المحدث على متجر التطبيقات، لكن مطوري التطبيق لاحظوا أنه سيصل قريباً، بحسب موقع سلاش غير.

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